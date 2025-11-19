خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرواز همای به «خنیا شهر» پیوست

پرواز همای به «خنیا شهر» پیوست
کد خبر : 1716347
لینک کوتاه کپی شد.

پرواز همای خواننده ایرانی، به پروژه «خنیاشهر» پیوست.

به گزارش ایلنا، پرواز همای بار تجربیات خود را در اختیار پروژه‌ی «خنیاشهر» قرار داده است. 

«خنیاشهر» تلاش می‌کند تا موسیقی نواحی مختلف ایران را در کنار موسیقی امروز قرار دهد. در این مسیر، نغمه‌های موسیقی نواحی با تنظیمی به روز و با صدای خوانندگانی توانمند به گوش مخاطبان می‌رسد. 

پرواز همای در پروژه «خنیاشهر» در کنار متین مرعشی به اجرای قطعه‌ی «هوای روزگار» پرداخته است. ترانه‌ی این قطعه شامل دو بخشِ فارسی و گیلکی است که به صورت همخوانی با متین مرعشی اجرا شده است. 

در «خنیاشهر»، خوانندگان بسیاری حضور خواهند داشت.  متین مرعشی به عنوان استعدادی نوظهور، خواننده اصلیِ «خنیاشهر» است. 

«خنیاشهر» اتفاقی هنری و کاملا مستقل است که تلاش می‌کند تولیدات خود را به گوش مخاطبان برساند. آهنگِ «هوای روزگار» با حضور پرواز همای به زودی منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب