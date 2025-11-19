پرواز همای به «خنیا شهر» پیوست

به گزارش ایلنا، پرواز همای بار تجربیات خود را در اختیار پروژه‌ی «خنیاشهر» قرار داده است.

«خنیاشهر» تلاش می‌کند تا موسیقی نواحی مختلف ایران را در کنار موسیقی امروز قرار دهد. در این مسیر، نغمه‌های موسیقی نواحی با تنظیمی به روز و با صدای خوانندگانی توانمند به گوش مخاطبان می‌رسد.

پرواز همای در پروژه «خنیاشهر» در کنار متین مرعشی به اجرای قطعه‌ی «هوای روزگار» پرداخته است. ترانه‌ی این قطعه شامل دو بخشِ فارسی و گیلکی است که به صورت همخوانی با متین مرعشی اجرا شده است.

در «خنیاشهر»، خوانندگان بسیاری حضور خواهند داشت. متین مرعشی به عنوان استعدادی نوظهور، خواننده اصلیِ «خنیاشهر» است.

«خنیاشهر» اتفاقی هنری و کاملا مستقل است که تلاش می‌کند تولیدات خود را به گوش مخاطبان برساند. آهنگِ «هوای روزگار» با حضور پرواز همای به زودی منتشر خواهد شد.

