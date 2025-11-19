خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسامی آثار راه‌یافته به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اعلام شد

اسامی آثار راه‌یافته به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اعلام شد
کد خبر : 1716310
لینک کوتاه کپی شد.

اسامی آثار راه‌یافته به بخش‌های مختلف سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان اعلام شد.

به گزارش ایلنابه نقل از   ستاد خبری سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، اسامی آثار راه‌یافته به بخش‌های مختلف این رویداد اعلام شد. بر این اساس، هیأت‌های انتخاب در چهار بخش «کودک»، «نوجوان»، «نمایش خیابانی و دیگرگونه‌های اجرایی» و «خردسال» پس از ارزیابی آثار ارسال‌شده، فهرست نهایی نمایش‌های پذیرفته‌شده را مشخص کردند. 

بخش نوجوان

شورای انتخاب: زهرا صبری، سید محمدجواد کبودرآهنگی و آرش شریف‌زاده

آثار پذیرفته‌شده: 

نمایش «اتوبوس»، نویسنده و کارگردان: علی نبی‌پور از جزیره خارگ

نمایش «دشمن خدا»، نویسنده: عمادالدین رجبلو، کارگردان: مجید عراقی و عمادالدین رجبلو از تهران (مشروط) 

نمایش «روزی برای آرزو»، نویسنده و کارگردان: مرتضی سخاوت از دزفول (مشروط) 

نمایش «گل بی‌مراد»، نویسنده: محسن پورقاسمی، کارگردان: فاطیما پورقاسمی از همدان (مشروط) 

نمایش «لافکادیو»، نویسنده: فاطمه عزیزی، کارگردان: علی شکاری از یزد

نمایش «لمس»، نویسنده و کارگردان: علیرضا تاجیک از تهران

بخش کودک

شورای انتخاب: آناهیتا غنی‌زاده، زهره بهروزی‌نیا، مریم خاکسار تهرانی، عادل بزدوده و محمدمهدی کلهری

آثار پذیرفته‌شده: 

نمایش «اوکاپی»، نویسندگان: زهرا ناظری و امین‌رضا ملک‌محمودی، کارگردان: زهرا ناظری از تهران

نمایش «پینوکیو»، نویسنده: سو آرنگو، مترجم و کارگردان: داود زارع از تهران (مشروط) 

نمایش «خود خود خودت باش»، نویسنده و کارگردان: حامد ترابی از همدان (مشروط) 

نمایش «دختر کفش عروسکی»، نویسنده: امین‌رضا ملک‌محمودی، کارگردان: امیرافسر شیبانی از تهران

نمایش «قصه‌ی خورشید و ماه و لیلا»، نویسنده و کارگردان: سعید پورشعبانیان از همدان

نمایش «همه پنگوئن یا چی»، نویسنده و کارگردان: شراره طیار از تهران

نمایش «هیوا»، نویسنده و کارگردان: امیر شیخ‌جبلی از اصفهان

نمایش «یک سفر نمایشی»، نویسنده و کارگردان: مجید کیمیایی‌پور از اصفهان

بخش نمایش خیابانی و دیگرگونه‌های اجرایی

شورای انتخاب: سامان خلیلیان، امیر راد، سینا ییلاق‌بیگی، میثم یوسفی و محمد قاسمی

آثار پذیرفته‌شده: 

نمایش «آرزوهای قشنگ»، نویسنده و کارگردان: حمیدرضا رضایی‌مجد از همدان

نمایش «تکان‌دهنده»، نویسنده و کارگردان: سعید ارغوانی از تبریز (مشروط) 

نمایش «جادوی بازی‌های قدیمی»، نویسنده: میلاد حسین‌زاده، کارگردان: محمدرضا پورعلی از آستانه‌اشرفیه

نمایش «چاکرای ریشه‌ها»، نویسنده و کارگردان: علی سنامیری از جزیره خارگ

نمایش «دردسرهای صمندرک»، نویسنده و کارگردان: مسعود کردی از بروجرد (مشروط) 

نمایش «شب اسرارآمیز»، نویسنده و کارگردان: مهدی حبیبی از ملایر

نمایش «قلموی شگفت‌انگیز»، نویسنده و کارگردان: احسان سامانی‌منش و آرش صادقیان حقیقی از تهران

نمایش «کبوتر صلح»، نویسنده: زهرا هلیچه، کارگردان: ناصر میاحی از اهواز

نمایش «نخودی و حاکم شهر دور»، نویسنده: مهدی ایروانی، کارگردان: مجتبی خلیلی از اصفهان

بخش خردسال

شورای انتخاب: فهیمه میرزاحسین، الکا هدایت و نیما بیگلریان

آثار پذیرفته‌شده: 

نمایش «از دانه تا نان»، نویسنده: حامد ترابی، کارگردان: فاطمه جلیلی‌معز از همدان

نمایش «تو از چی می‌ترسی؟»، نویسنده و کارگردان: زهره اسماعیلی از همدان (مشروط) 

نمایش «چتر دوستی»، نویسنده و کارگردان: مینا امامی از تهران

نمایش «قیافه‌های بامزه»، نویسنده: شیما لطیفی، کارگردان: حدیث صابری از قم

نمایش «لالایی جنگل»، نویسنده و کارگردان: مقداد شیری از اهواز

سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب