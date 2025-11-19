اسامی آثار راهیافته به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اعلام شد
اسامی آثار راهیافته به بخشهای مختلف سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان اعلام شد.
به گزارش ایلنابه نقل از ستاد خبری سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان، اسامی آثار راهیافته به بخشهای مختلف این رویداد اعلام شد. بر این اساس، هیأتهای انتخاب در چهار بخش «کودک»، «نوجوان»، «نمایش خیابانی و دیگرگونههای اجرایی» و «خردسال» پس از ارزیابی آثار ارسالشده، فهرست نهایی نمایشهای پذیرفتهشده را مشخص کردند.
بخش نوجوان
شورای انتخاب: زهرا صبری، سید محمدجواد کبودرآهنگی و آرش شریفزاده
آثار پذیرفتهشده:
نمایش «اتوبوس»، نویسنده و کارگردان: علی نبیپور از جزیره خارگ
نمایش «دشمن خدا»، نویسنده: عمادالدین رجبلو، کارگردان: مجید عراقی و عمادالدین رجبلو از تهران (مشروط)
نمایش «روزی برای آرزو»، نویسنده و کارگردان: مرتضی سخاوت از دزفول (مشروط)
نمایش «گل بیمراد»، نویسنده: محسن پورقاسمی، کارگردان: فاطیما پورقاسمی از همدان (مشروط)
نمایش «لافکادیو»، نویسنده: فاطمه عزیزی، کارگردان: علی شکاری از یزد
نمایش «لمس»، نویسنده و کارگردان: علیرضا تاجیک از تهران
بخش کودک
شورای انتخاب: آناهیتا غنیزاده، زهره بهروزینیا، مریم خاکسار تهرانی، عادل بزدوده و محمدمهدی کلهری
آثار پذیرفتهشده:
نمایش «اوکاپی»، نویسندگان: زهرا ناظری و امینرضا ملکمحمودی، کارگردان: زهرا ناظری از تهران
نمایش «پینوکیو»، نویسنده: سو آرنگو، مترجم و کارگردان: داود زارع از تهران (مشروط)
نمایش «خود خود خودت باش»، نویسنده و کارگردان: حامد ترابی از همدان (مشروط)
نمایش «دختر کفش عروسکی»، نویسنده: امینرضا ملکمحمودی، کارگردان: امیرافسر شیبانی از تهران
نمایش «قصهی خورشید و ماه و لیلا»، نویسنده و کارگردان: سعید پورشعبانیان از همدان
نمایش «همه پنگوئن یا چی»، نویسنده و کارگردان: شراره طیار از تهران
نمایش «هیوا»، نویسنده و کارگردان: امیر شیخجبلی از اصفهان
نمایش «یک سفر نمایشی»، نویسنده و کارگردان: مجید کیمیاییپور از اصفهان
بخش نمایش خیابانی و دیگرگونههای اجرایی
شورای انتخاب: سامان خلیلیان، امیر راد، سینا ییلاقبیگی، میثم یوسفی و محمد قاسمی
آثار پذیرفتهشده:
نمایش «آرزوهای قشنگ»، نویسنده و کارگردان: حمیدرضا رضاییمجد از همدان
نمایش «تکاندهنده»، نویسنده و کارگردان: سعید ارغوانی از تبریز (مشروط)
نمایش «جادوی بازیهای قدیمی»، نویسنده: میلاد حسینزاده، کارگردان: محمدرضا پورعلی از آستانهاشرفیه
نمایش «چاکرای ریشهها»، نویسنده و کارگردان: علی سنامیری از جزیره خارگ
نمایش «دردسرهای صمندرک»، نویسنده و کارگردان: مسعود کردی از بروجرد (مشروط)
نمایش «شب اسرارآمیز»، نویسنده و کارگردان: مهدی حبیبی از ملایر
نمایش «قلموی شگفتانگیز»، نویسنده و کارگردان: احسان سامانیمنش و آرش صادقیان حقیقی از تهران
نمایش «کبوتر صلح»، نویسنده: زهرا هلیچه، کارگردان: ناصر میاحی از اهواز
نمایش «نخودی و حاکم شهر دور»، نویسنده: مهدی ایروانی، کارگردان: مجتبی خلیلی از اصفهان
بخش خردسال
شورای انتخاب: فهیمه میرزاحسین، الکا هدایت و نیما بیگلریان
آثار پذیرفتهشده:
نمایش «از دانه تا نان»، نویسنده: حامد ترابی، کارگردان: فاطمه جلیلیمعز از همدان
نمایش «تو از چی میترسی؟»، نویسنده و کارگردان: زهره اسماعیلی از همدان (مشروط)
نمایش «چتر دوستی»، نویسنده و کارگردان: مینا امامی از تهران
نمایش «قیافههای بامزه»، نویسنده: شیما لطیفی، کارگردان: حدیث صابری از قم
نمایش «لالایی جنگل»، نویسنده و کارگردان: مقداد شیری از اهواز
سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار خواهد شد.