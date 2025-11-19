به گزارش ایلنا، فراخوان بخش پوستر چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با هدف پاسداشتِ ایجاد فضای تعامل میان طراحان گرافیک و هنرمندان تئاتر و همچنین کشف نگاه‌های نو در طراحی پوسترِ نمایشی با مدیریت اشکان قازانچایی منتشر شد.

موضوعات مسابقه‌ی پوستر

تئاتر و رویدادهای نمایشی: نمایش صحنه‌ای | خیابانی | نمایشنامه‌خوانی | جشنواره | سمینار | نکوداشت و…

شرکت‌کنندگان می‌بایست با مراجعه به سایت جشنواره https://fitf.theater.ir فرم ثبت نام را تکمیل کرده و آثار خود را بارگزاری کنند.

