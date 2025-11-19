فراخوان بخش پوستر جشنواره بینالمللی تئاتر فجر منتشر شد
فراخوان بخش پوستر چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با مدیریت اشکان قازانچایی منتشر شد.
به گزارش ایلنا، فراخوان بخش پوستر چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با هدف پاسداشتِ ایجاد فضای تعامل میان طراحان گرافیک و هنرمندان تئاتر و همچنین کشف نگاههای نو در طراحی پوسترِ نمایشی با مدیریت اشکان قازانچایی منتشر شد.
موضوعات مسابقهی پوستر
تئاتر و رویدادهای نمایشی: نمایش صحنهای | خیابانی | نمایشنامهخوانی | جشنواره | سمینار | نکوداشت و…
شرکتکنندگان میبایست با مراجعه به سایت جشنواره https://fitf.theater.ir فرم ثبت نام را تکمیل کرده و آثار خود را بارگزاری کنند.