این گروه نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی «دزد عروسک‌ها» را پنجشنبه ۲۹ آبان ماه در چارچوب برنامه روی موج کودک منتشر می‌کند.

این فیلم روز پنجشنبه ساعت ۱۹ از طریق سایت سوینا در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

این برنامه قسمت ۲۰۶ از روی موج کودک است که زیرنظر گلاره عباسی تولید می‌شود.

نازنین مهیمنی متن روایت این فیلم را نوشته که در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید ضبط شده و تینا تقویان آن را میکس و تدوین کرده است.

روی موج کودک با حمایت ایمان مهاجر تهیه می‌شود.

علاقمندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سوینا به نشانی www.sevinagroup.com یا از طریق پادگیر‌ها و کانال تلگرام رادیو سوینا به فایل صوتی فیلم‌های توضیح‌دار دسترسی داشته باشند.

