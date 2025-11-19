خالو قنبر راستگو در بیمارستان بستری شد
خالو قنبر راستگو نوازنده نی جفتی و شروهخوان اهل هرمزگان در بیمارستان بندرعباس بستری شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی موسیقی ایران، استاد قنبر راستگو شروهخوان و نوازنده نی جفتی که به خالو قنبر و قنبر احمد شهرت دارد و شیوه نوازندگیاش در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت ملی شده، در سن ۸۰ سالگی به علت ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری است.
قنبر راستگو در تمامی دورانهای زندگی سخت و ناهموارش به موسیقی منطقه خود وفادار بوده و شاید تنها بازماندهٔ نسلی است که موسیقی جفتی را سینه به سینه منتقل کرده است.
ساز جفتی هم به عنوان یکی از سازهای مهم جنوب، با نام خالو قنبر در حافظهٔ مردمان هرمزگان پیوند خوردهاست.