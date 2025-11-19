اختصاص «طرز تازه» نهم به غزلیات سعدی
اجرای گروه سور «عشقِ سعدی» در تالار رودکی
کنسرت «عشق سعدی» به سرپرستی مجید مولانیا و خوانندگی امیر اثنی عشری، ۱۳ و ۱۴ آذر ماه در قالب نهمین تجربه از «طرز تازه» در تالار رودکی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، در نهمین تجربه از رویداد موسیقایی «طرز تازه» که از آبان ماه سال گذشته توسط بنیاد رودکی آغاز شده، گروه موسیقی «سور» کنسرتی را حول محور غزلیات سعدی، در تالار رودکی روی صحنه میبرد.
در این رویداد ۴ تصنیف ۳ آواز و دو قطعه ضربی اجرا خواهد شد که در مایههای ماهور و شور توسط مجید مولانیا و بر روی اشعار سعدی آهنگسازی و طراحی شدهاند.
حمید قنبری (سازهای کوبهای)، جمشید صفرزاده (سنتور)، علیرضا دریایی (کمانچه)، امین دادوری (سازهای کوبهای)، مهدی بصیرت منش (قیچک باس)، محمد یوسفی (نی)، فرزاد محمدنژاد (عود) و مجید مولانیا (تار) اعضای گروه سور را تشکیل میدهند. همچنین این نخستین همکاری این گروه با امیر اثنیعشری به عنوان خواننده است که این همکاری علاوه بر کنسرت، به زودی به صورت آلبوم، ضبط و منتشر خواهد شد.
گروه موسیقی سور فعالیت خود را از سال ۸۷ آغاز کرده است و تاکنون علاوه بر کنسرتهای متعدد در ایران و خارج از کشور، ۵ آلبوم با عنوانهای «یارِ مست»، «در عشق زنده باید»، «جان سرگردان»، «دوران عشق» و «چشم بیخواب» را با همکاری خوانندگانی چون حسامالدین سراج، وحید تاج و سالار عقیلی منتشر کرده است.
«طرزِ تازه» عنوان طرحی است که در آن بنیاد فرهنگی هنری رودکی از ایدههای گروههای موسیقی در سبکهای مختلف از جمله ردیف_دستگاهی، موسیقی نواحی و کلاسیک غربی حمایتهای ویژهای بعمل میآورد. پیش از این نیز کنسرتهای «تریو + یک»، «ننشیند خموش»، «چهارگان»، «نغمههای ناگهان»، «آنسامبل نیواک»، ارکستر «دیالوگ»، «ارکستر جوانان میترا» و «صبا به روایت سایه» در تالارهای وحدت و رودکی در قالب این طرح برگزار و با استقبال مخاطبان مواجه شده است.
نهمین تجربه از طرح «طرز تازه» بنیاد رودکی، با اجرای گروه سور به سرپرستی مجید مولانیا با عنوان «عشقِ سعدی»، طی دو شب پنجشنبه ۱۳ و جمعه ۱۴ آذر ساعت ۲۰ تالار رودکی برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند از طریق سایت ایران کنسرت بلیت این اجرا را تهیه کنند.