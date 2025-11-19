خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تخفیف ویژه کتب مؤسسه بوستان کتاب بمناسبت ایام فاطمیه

تخفیف ویژه کتب مؤسسه بوستان کتاب بمناسبت ایام فاطمیه
کد خبر : 1716229
لینک کوتاه کپی شد.

مؤسسه بوستان کتاب به مناسبت ایام فاطمیه، آثار مرتبط با موضوع حضرت فاطمه زهرا (س) را به صورت اینترنتی با تخفیف ۳۰ درصدی عرضه می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، همزمان ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ایام فاطمیه، مؤسسه بوستان کتاب اقدام به ارائه اینترنتی کتب مرتبط با آن حضرت با تخفیف ۳۰ درصدی کرده است. 

موضوعات کتب حاضر دربردارنده زندگانی، سیره و سبک زندگی آن حضرت و شخصیت ایشان است. 

عناوین برخی از کتب مذکور عبارت‌اند از: «سیره فاطمی (س)»، «نشانی خانه باران»، «در ستایش فاطمه (س)»، «سیره و سخن فاطمه (س)»، «شرح خطبه حضرت زهرا (س)»، «خلق و خوی فاطمه (س)»، «فاطمه (س) چشمه جوشان هستی»، «فاطمه (س) الگوی حیات زیبا»، «فضه ره یافته کوی فاطمه (س)»، «فاطمه (س) گلواژه آفرینش»، «جلوه‌های رفتاری حضرت زهرا (س)»، «حکمت فاطمی (تلخیص شرح خطبه حضرت زهرا(ع) )»، «کوثر هدایت (نگاهی به شخصیت حضرت فاطمه(س) )»، «مقامات حضرت فاطمه (س) در کتاب و سنت»، «شخصیت حضرت زهرا (س) در قرآن از منظر تفاسیر اهل سنت»، «فیروزه فردوس (چهارده پرده از زندگانی حضرت فاطمه و زینب(س) )»، «فاطمه (س) دردانه دلداده (بررسی تحلیلی زندگانی حضرت فاطمه زهرا(س) )». 

علاقه‌مندان برای بهره‌مندی از این طرح تخفیف می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب با عنوان bustaneketab. ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب