تخفیف ویژه کتب مؤسسه بوستان کتاب بمناسبت ایام فاطمیه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، همزمان ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ایام فاطمیه، مؤسسه بوستان کتاب اقدام به ارائه اینترنتی کتب مرتبط با آن حضرت با تخفیف ۳۰ درصدی کرده است.

موضوعات کتب حاضر دربردارنده زندگانی، سیره و سبک زندگی آن حضرت و شخصیت ایشان است.

عناوین برخی از کتب مذکور عبارت‌اند از: «سیره فاطمی (س)»، «نشانی خانه باران»، «در ستایش فاطمه (س)»، «سیره و سخن فاطمه (س)»، «شرح خطبه حضرت زهرا (س)»، «خلق و خوی فاطمه (س)»، «فاطمه (س) چشمه جوشان هستی»، «فاطمه (س) الگوی حیات زیبا»، «فضه ره یافته کوی فاطمه (س)»، «فاطمه (س) گلواژه آفرینش»، «جلوه‌های رفتاری حضرت زهرا (س)»، «حکمت فاطمی (تلخیص شرح خطبه حضرت زهرا(ع) )»، «کوثر هدایت (نگاهی به شخصیت حضرت فاطمه(س) )»، «مقامات حضرت فاطمه (س) در کتاب و سنت»، «شخصیت حضرت زهرا (س) در قرآن از منظر تفاسیر اهل سنت»، «فیروزه فردوس (چهارده پرده از زندگانی حضرت فاطمه و زینب(س) )»، «فاطمه (س) دردانه دلداده (بررسی تحلیلی زندگانی حضرت فاطمه زهرا(س) )».

علاقه‌مندان برای بهره‌مندی از این طرح تخفیف می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب با عنوان bustaneketab. ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/