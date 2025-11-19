خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیرستاد همکاری‌ها حوزه و آموزش و پرورش:

هرگونه همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش از رهگذربرنامه پنج‌ساله خواهد بود

هرگونه همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش از رهگذربرنامه پنج‌ساله خواهد بود
کد خبر : 1716226
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر جدید ستاد همکاریهای حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش و پرورش گفت: هرگونه همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش از رهگذربرنامه پنج‌ساله خواهد بود.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدمهدی بهشتی، مشاور وزیر و دبیرستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش طی سخنانی در اولین نشست نمایندگان معاونت‌های مرکزمدیریت حوزه‌های علمیه برادران و خواهران و نیز جامعه الزهرا (س) با دبیرجدید ستاد که در دفتراین ستاد درقم برگزارشد، طی سخنانی با ابراز خرسندی از نگاه حوزه علمیه به آموزش و پرورش و اهتمام مسئولان و سیاستگذاران حوزه به برنامه محوری در عرصه همکاریها، اظهار کرد: خوشبخانه آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه و نیزدکتر کاظمی وزیر آموزش و پرورش نسبت به محورهای تدوین شده دربرنامه پنج‌ساله دوم نگاه مثبت توام با ارتقا دارند. 

وی افزود: در نخستین دیدارهایی که با وزیر آموزش و پرورش و نیز مدیر حوزه‌های علمیه داشته‌ام هر دو شخصیت بر تحقق برنامه پنج‌ساله دوم همکاری‌ها تاکید و اصرار دارند و هر گونه همکاری این دو نهاد تعلیم و تربیتی باید ازرهگذربرنامه پنج‌ساله باشد. 

حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهشتی با تقدیراز نمایندگان معاونت‌های مراکز حوزوی به عنوان دبیران کار گروه‌های تخصصی، گفت: کارگروه‌ها می‌بایست برای اجرای برنامه‌ها پیشنهادهای چابک اجرایی ارایه دهند به گونه‌ای که ارکان وزارت خانه و حوزه‌های علمیه امکان هماوایی در خصوص برنامه را داشته باشند. 

مشاور وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: برنامه و شیوه نامه‌های اجرایی آن باید ناظر به اثرگذاری در میدان، یعنی کف مدرسه باشد، این مهم می‌تواند هم در توانمندسازی معلمان، اولیا ومربیان وهم با حضورطلاب جوان، خوشفکر و تحول‌خواه در میان دانش آموزان و کادر مدرسه باشد. 

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه همکاریهای حوزه علمیه و آموزش و پرورش سابقه دیرینه دارد، ابراز کرد: ناگفته پیداست که این همکاری‌ها در تمامی ساحت‌های تعلیم و تربیت، از پژوهش گرفته تا آموزش و نیز امور تربیتی وجود دارد و بر همین اساس طبق فرمایش مقام معظم رهبری، آموزش و پرورش باید از ظرفیت عظیم حوزه‌های علمیه در تحقق تعلیم و تربیت اسلامی استفاده کند. 

وی با بیان اینکه دردور جدید مدیریت ستاد همکاری‌ها درنظر داریم ازهمه ظرفیت‌های هردو مجموعه برای تحقق بخشی از حیات طیبه مورد نظر سند تحول بنیادین استفاده کنیم، تصریح کرد: حوزه علمیه از لحاظ محتوا در این خصوص بی‌بدیل است، منتهی باید در قالب برنامه پنج‌ساله با تقویت و رعایت خطوط کلی به صورت ساختارمند، سازو کارهای استفاده بهینه از نوآوری‌های تعلیم و تربیتی را توسط معاونت پژوهش و مطالعات راهبردی فراهم سازیم. 

حجت الاسلام بهشتی با بیان اینکه ستادهای هردو مجموعه سیاستگذار هستند، افزود: در واقع میدان اجرا، استانها، شهرستانها و مناطق می‌باشند که در نظر داریم با تقویت معاونت اموراستانها، نظارت جدی و دقیق براجرای برنامه‌ها داشته باشیم. 

در ادامه این نشست نمایندگان معاونت‌های مرکز مدیریت حوزه علمیه به بیان پیشنهادات و نظرات و نیز نقدهای خود در خصوص همکاری‌ها پرداختند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب