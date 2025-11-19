دبیرستاد همکاریها حوزه و آموزش و پرورش:
هرگونه همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش از رهگذربرنامه پنجساله خواهد بود
دبیر جدید ستاد همکاریهای حوزههای علمیه و وزارت آموزش و پرورش گفت: هرگونه همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش از رهگذربرنامه پنجساله خواهد بود.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین دکتر سیدمهدی بهشتی، مشاور وزیر و دبیرستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش طی سخنانی در اولین نشست نمایندگان معاونتهای مرکزمدیریت حوزههای علمیه برادران و خواهران و نیز جامعه الزهرا (س) با دبیرجدید ستاد که در دفتراین ستاد درقم برگزارشد، طی سخنانی با ابراز خرسندی از نگاه حوزه علمیه به آموزش و پرورش و اهتمام مسئولان و سیاستگذاران حوزه به برنامه محوری در عرصه همکاریها، اظهار کرد: خوشبخانه آیت الله اعرافی مدیر حوزههای علمیه و نیزدکتر کاظمی وزیر آموزش و پرورش نسبت به محورهای تدوین شده دربرنامه پنجساله دوم نگاه مثبت توام با ارتقا دارند.
وی افزود: در نخستین دیدارهایی که با وزیر آموزش و پرورش و نیز مدیر حوزههای علمیه داشتهام هر دو شخصیت بر تحقق برنامه پنجساله دوم همکاریها تاکید و اصرار دارند و هر گونه همکاری این دو نهاد تعلیم و تربیتی باید ازرهگذربرنامه پنجساله باشد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهشتی با تقدیراز نمایندگان معاونتهای مراکز حوزوی به عنوان دبیران کار گروههای تخصصی، گفت: کارگروهها میبایست برای اجرای برنامهها پیشنهادهای چابک اجرایی ارایه دهند به گونهای که ارکان وزارت خانه و حوزههای علمیه امکان هماوایی در خصوص برنامه را داشته باشند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: برنامه و شیوه نامههای اجرایی آن باید ناظر به اثرگذاری در میدان، یعنی کف مدرسه باشد، این مهم میتواند هم در توانمندسازی معلمان، اولیا ومربیان وهم با حضورطلاب جوان، خوشفکر و تحولخواه در میان دانش آموزان و کادر مدرسه باشد.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه همکاریهای حوزه علمیه و آموزش و پرورش سابقه دیرینه دارد، ابراز کرد: ناگفته پیداست که این همکاریها در تمامی ساحتهای تعلیم و تربیت، از پژوهش گرفته تا آموزش و نیز امور تربیتی وجود دارد و بر همین اساس طبق فرمایش مقام معظم رهبری، آموزش و پرورش باید از ظرفیت عظیم حوزههای علمیه در تحقق تعلیم و تربیت اسلامی استفاده کند.
وی با بیان اینکه دردور جدید مدیریت ستاد همکاریها درنظر داریم ازهمه ظرفیتهای هردو مجموعه برای تحقق بخشی از حیات طیبه مورد نظر سند تحول بنیادین استفاده کنیم، تصریح کرد: حوزه علمیه از لحاظ محتوا در این خصوص بیبدیل است، منتهی باید در قالب برنامه پنجساله با تقویت و رعایت خطوط کلی به صورت ساختارمند، سازو کارهای استفاده بهینه از نوآوریهای تعلیم و تربیتی را توسط معاونت پژوهش و مطالعات راهبردی فراهم سازیم.
حجت الاسلام بهشتی با بیان اینکه ستادهای هردو مجموعه سیاستگذار هستند، افزود: در واقع میدان اجرا، استانها، شهرستانها و مناطق میباشند که در نظر داریم با تقویت معاونت اموراستانها، نظارت جدی و دقیق براجرای برنامهها داشته باشیم.
در ادامه این نشست نمایندگان معاونتهای مرکز مدیریت حوزه علمیه به بیان پیشنهادات و نظرات و نیز نقدهای خود در خصوص همکاریها پرداختند.