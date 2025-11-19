به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، خانه سینما با همکاری انجمن فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران بزرگداشتی را برای تقدیر از سه فیلمنامه‌نویس پیشکسوت برگزار می‌کند.

در این مراسم بزرگداشت که روز یکشنبه ۲ آذرماه سات ۱۷ در خانه سینما برگزار می‌شود از حسین ترابی، تیرداد سخایی و فریدون فرهودی تقدیر می‌شود.

حسین ترابی فیلمنامه‌های «روزهای انتظار»، «قوچ»، «ملک خاتون»، «فرشته شانه راست»، «جاده، پاییزبلند»، «سرزمین آینه» و… را نوشته است.

فریدون فرهودی نویسندگی فیلم‌های سینمایی همچون «پاپیتال»، «کلاهی برای باران»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «غزل»، «ساحره» و «تکیه بر باد» و… را برعهده داشته است.

تیرداد سخایی نویسنده فیلمنامه آثاری همچون «سرب»، «دست‌های آلوده»، «آلما»، «هوای تازه»، «روز دیدار» و… را بر عهده داشته است.

حضور در این مراسم برای عموم آزاد و رایگان است.

