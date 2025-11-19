خبرگزاری کار ایران
پخش زنده «رویداد ملی قهرمان» از شبکه یک

پخش زنده «رویداد ملی قهرمان» از شبکه یک
کد خبر : 1716205
مراسم پاسداشت نقش‌آفرینی بانوان قهرمان ایرانی با انتشار تقریظ‌های رهبر انقلاب بر سه کتاب در قالب بیست و یکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت به طور زنده از شبکه یک سیما پخش می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی شبکه یک سیما، رویداد ملی «قهرمان» هم‌زمان با انتشار تقریظ‌های حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای بر سه کتاب «خانوم ماه»، «تب ناتمام» و «همسفر آتش و برف»، ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.

این سه اثر روایتی مستند از زندگی بانوان قهرمان و کمتر شناخته‌شده‌ای است که به‌عنوان نماد گروه بزرگی از زنان گمنام این سرزمین، نقش‌آفرینی آنان در عرصه‌های مختلف جهاد، خدمت و مقاومت را بازتاب می‌دهد.

در تقریظ‌های رهبر معظم انقلاب که بر این آثار بر ضرورت توجه به روایت‌های واقعی از زندگی این بانوان برجسته تأکید شده است؛ موضوعی که به محور و خاستگاه اصلی برگزاری رویداد ملی «قهرمان» تبدیل شده است.

این مراسم با حضور نویسندگان، خانواده‌های شخصیت‌های روایت‌شده، اهالی فرهنگ و هنر برگزار و به‌صورت زنده از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

