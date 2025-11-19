پخش زنده «رویداد ملی قهرمان» از شبکه یک

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی شبکه یک سیما، رویداد ملی «قهرمان» هم‌زمان با انتشار تقریظ‌های حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای بر سه کتاب «خانوم ماه»، «تب ناتمام» و «همسفر آتش و برف»، ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.

این سه اثر روایتی مستند از زندگی بانوان قهرمان و کمتر شناخته‌شده‌ای است که به‌عنوان نماد گروه بزرگی از زنان گمنام این سرزمین، نقش‌آفرینی آنان در عرصه‌های مختلف جهاد، خدمت و مقاومت را بازتاب می‌دهد.

در تقریظ‌های رهبر معظم انقلاب که بر این آثار بر ضرورت توجه به روایت‌های واقعی از زندگی این بانوان برجسته تأکید شده است؛ موضوعی که به محور و خاستگاه اصلی برگزاری رویداد ملی «قهرمان» تبدیل شده است.

این مراسم با حضور نویسندگان، خانواده‌های شخصیت‌های روایت‌شده، اهالی فرهنگ و هنر برگزار و به‌صورت زنده از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

