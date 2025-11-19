خبرگزاری کار ایران
پروژه فیلم-سریال «تهران الف-شهر بی‌مثال» با پایان فیلمبرداری وارد مرحله تدوین و صداگذاری شد.

به گزارش ایلنا، فیلم-سریال «تهران الف-شهر بی‌مثال» را محسن اورنگ کارگردانی و تهیه‌کنندگی کرده است.

«تهران الف-شهر بی مثال» با نگاهی سیال میان درام-مستند، روایتی ارائه میدهد از تعامل سنت و مدرنیته در کلانشهرهایی مثل تهران.

این پروژه که سعی دارد از همراهی مظاهر زندگی سنتی با مدرن روایتی تصویری ارائه دهد با حضور محرم زینال‌زاده  بازیگر و بابک محمدی موزیسین و خواننده و همراهی شماری از چهره‌های حیطه اصناف تولید شده است.

بابک بذرافشان به عنوان مدیر فیلمبرداری، حامد مظفری مجری طرح،  محمد خاوری تدوینگر، علیرضا زارعی مدیر تولید و آهنگساز، هادی قالی خانی طراح گریم، جعفر علیان صدابردار، امیر جاویدنیک دستیار اول و برنامه‌ریز، مصطفی سیفری فیلمبردار، حسین شکوهی مدیر تدارکات، غفور پورغفور طراح هنری، بهار حبیبی‌نژاد منشی صحنه و... ازجمله عوامل اصلی تولید این پروژه بوده‌اند.

محسن اورنگ تهیه‌کننده و کارگردان «تهران الف-شهر بی‌مثال» پیش از این فیلمهای «پیشنهاد بی شرمانه به نقاش مرده»، «مرز عشق»، «یخ در بهشت»، «ارثیه پرماجرا»، «شاهزاده و گدا»، «مصاحبه» و... را به عنوان کارگردان یا تهیه‌کننده در کارنامه داشته است.

فیلم-سریال «تهران الف-شهر بی مثال» بعد از رونمایی در جشنواره فیلمهای شهری ونکوور، در دستور پخش قرار خواهد گرفت.

