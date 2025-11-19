دلایل رها شدن آثار هخامنشی و ساسانی در حیاط فرمانداری کوار؛
اگر آثار تاریخی از محدوده فرمانداری بیرون بروند، سرنوشتشان نامعلوم خواهد بود
۲۱ قطعه اثر سنگی باستانی، تاریخی و معاصر بدون آنکه مشخص باشد از کدام نقطه استان فارس جمعآوری یا از چه افرادی کشف و ضبط شدهاند، نزدیک به یک دهه در حیاط فرمانداری شهرستان کوار استان فارس در معرض فرسایش آب و هوایی بوده است. برخی فعالان میراثفرهنگی نبود اداره میراثفرهنگی در این استان را دلیل اصلی سرگردانی این آثار میدانند.
این آثار که مربوط به دورههای هخامنشی، ساسانی، اوایل دوره اسلامی و حتی معاصر است، همچنان در محوطه حیاط فرمانداری شهرستان کوار رها شده و مسئولین این شهرستان نه اجازه انتقال این آثار به نقطهای امن میدهند و نه آنها را در محیط مسقف قرار میدهند. گفته میشود در نبود اداره میراثفرهنگی در این شهرستان، اگر این آثار از محدوده فرمانداری بیرون برده شوند، سرنوشتشان احتمالا نامعلوم خواهد بود.
تعدادی از اهالی و فعالین میراث فرهنگی شهرستان کوار روز گذشته با ارسال تصاویر مربوط به آثار رها مانده در محوطه حیاط شهرستان کوار استان فارس به ایلنا اعلام کردند؛ تلاشها برای انتقال این آثار از بیش از ۵ سال قبل تاکنون بیش نتیجه مانده است.
رضا محمدی، تورگردانان و فعال میراث فرهنگی در استان فارس که روز گذشته این آثار را از نزدیک دیده است، به ایلنا گفت: اشیای رها شده در حیاط فرمانداری شهرستان کوار شامل یک شالی ستون هخامنشی شبیه به پایه ستونهای خزانه تخت جمشید، پایه ستونهای ساسانی که شاخصترین آنها پایه سنگی بسیار زیبای ساسانی است که ۲۴ گلبرگ روی آن تراش داده شده است.
او با اشاره به اینکه براساس پیگیریها متوجه شده است تلاشهای فعالین میراث فرهنگی از حدود ۱۰ سال قبل تاکنون برای انتقال این آثار بینتیجه مانده است، افزود: برغم وعدههای داده شده در دورههای گذشته برای انتقال این آثار مشخص شده است که پایگاه میراث فرهنگی فیروزآباد که شهرستان کوار نیز زیرمجموعه آن است اجازه انتقال این آثار به موزه یا مخازن امن را نداده است.
محمدی افزود: تلاشهای صورت گرفته برای ساماندهی و جابجا کردن اشیا نیز با شکست مواجه شد، چون جایی برای ساماندهی این اشیا در شهرستان کوار وجود نداشته است.
این فعال میراث فرهنگی با تاکید بر اینکه یکی از پایه ستونهای رها شده در حیاط ساختمان فرمانداری شهرستان کوار شبیه به پایه ستونهای دوره ساسانی و اوایل اسلامی محوطه باستانی بیشاپور است، اعلام کرد: روی این پایه ستون یک کتیبه احتمالا اسلامی وجود دارد که باید خوانده و رمزگشایی شود اما هنوز هیچ اقدامی روی آن صورت نگرفته است.
محمدی با اعلام اینکه به نظر میرسد شالی ستون هخامنشی موجود در حیاط فرمانداری کوار نیز که شبیه به شالی ستونهای تحت جمشید است احتمالا متعلق به محوطه هخامنشی کوان در استان فارس باشد، افزود: این محوطه باستانی سال گذشته توسط اباذر شبیری کاوش و بررسی شده است اما متاسفانه هیچکدام از اشیای سنگی رها شده در فرمانداری شهرستان کوار ثبت نشدهاند و به همین دلیل مشخص نیست آیا این اشیا از محوطههای باستانی این شهرستان جمع آوری شده یا از حفاران غیرمجاز کشف و ضبط شده است.
این فعال میراث فرهنگی تاکید کرد: مسئولین میراث فرهنگی شهرستان کوار باید درباره این آثار توضیح دهند که اشیای رها شده چرا تاکنون ساماندهی یا منتقل نشده و این آغاز از کجا آمدهاند؟
امین طباطبایی، فعال میراث فرهنگی استان فارس و مدیر خانه فرهنگ جاودان استان فارس نیز در خصوص رها ماندن اشیای تاریخی متعلق به دوره هخامنشی تا دوران معاصر در حیاط فرمانداری شهرستان کوار به ایلنا گفت: در شهرستانهای استان فارس وقتی اثری یافت میشود، چون اداره میراث فرهنگی در آنها وجود ندارد یا مکانی برای نگهداری آثار نیست آنها را در محوطه فرمانداریها و ادارات دولتی رها میکنند تا از شر سارقان و تخریبکنندگان آثار تاریخی در امان بمانند.
این فعال میراث فرهنگی افزود: در شهرستان ممسنی هم پایه ستونهای زیادی از دوره هخامنشی و ساسانی و… وجود دارد که آنها هم در حیاط فرمانداری نگهداری میشوند.
او گفت: به جز مرودشت که پایگاه میراث جهانی تخت جمشید را دارد و شهر باستانی فیروز آباد، باقی شهرستانهای استان فارس آثار تاریخی یافت شده را در فرمانداریها نگهداری میکنند تا اثر در محدودهای محصور بماند و سارقان آنها را سرقت نکنند. بنابراین موضوع رها شدگی این آثار در شهرستان کوار در استان فارس عجیب نیست.
این فعال میراث فرهنگی اعلام کرد: مردم محلی و دستگاههای محلی نیز در شهرستانهای استان فارس معتقدند چون این آثار در محدوده این شهرستانها یافت شده بنابراین نباید به موزه یا مخازن امن منتقل شوند و باید همانجا بماند. به همین دلیل این آثار معمولا در فرمانداریها یا ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی نگهداری میشود تا از محدوده شهرستانها خارج نشود و در همان مناطق باقی بماند.
به گفته طباطبایی، کف حیاط فرمانداری شهرستان ممسنی که دارای یک شهر دوره هخامنشی است مملو از آثار تاریخی است و وقتی صحبت از جابهجایی آثار شود میگویند خودشان از این آثار نگهداری میکنند تا روزی که موزه احداث شود و معمولا موزه هم ایجاد نمیشود.