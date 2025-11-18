نگاهی به مجموعه نمایشی «الگوریتم» از شبکه ۳ پخش میشود؛
یک سریال به روز و مدرن پلیسی
زهرا صلواتی خبرنگار و کارشناس رسانه در یادداشتی به نقد و بررسی مجموعه تلویزیونی «الگوریتم» به کارگردانی بیژن میرباقری پرداخته است که این روزها از شبکه سه سیما در حال پخش است.
در موفقیت یک سریال پلیسی چند عامل نقش اساسی بازی میکنند که بیگمان قصه در میانشان شاخص است و جایگاه ممتازی دارد. قصهای که قرار است بر مدارش یک مجموعه نمایشی پلیسی ساخته شود، باید فرزند زمانه خویش باشد و به زبان ساده، به روز بوده و توانایی برقراری ارتباط با بیننده امروزی را داشته باشد. دیگر دوره سریالهای پلیسی_ معمایی کلاسیک گذشته و زمانه کارآگاههای خونسرد و آرام به پایان رسیده است. سریالهای پلیسی که قصهشان به مسائل امنیتی و تروریستی مرتبط میشود، عمدتاً بر اکشن استوار هستند و طرح معمای صرف و طمأنینه و خونسردی برای یافتن راه حل و گشودن گره از کار، در این آثار نمایشی جواب نمیدهد. در این سریالها سویه پلیسی کار از وجه معماییاش پررنگتر است و عنصر اکشن بر موضوعات دیگر میچربد و نقش اصلی و اساسی را بازی میکند.
سریال «الگوریتم» که این شبها روی آنتن شبکه سوم سیما قرار دارد، یک درام پلیسی به کارگردانی بیژن میرباقری و با حضور بازیگرانی از جمله محسن قصابیان، بهادر زمانی، امیرعلی دانایی، مهدی زمینپرداز، بهار قاسمی، علیرضا رئیسی و سولماز غنی است. در این سریال یک تیم پلیسی به سرپرستی سرهنگ حبیب مستعدی با بازی محسن قصابیان درگیر پرونده پیچیدهای مرتبط به شبکههای مالی حامی فعالیتهای تروریستی در داخل کشور میشود. به عبارت دیگر، موضوع امنیت سوژه اصلی سریال است و تمامی معضلات و نارساییهای اجتماعی و اقتصادی که بازتاب داده میشود به نوعی در نهایت، به بحث امنیت ارتباط پیدا میکند. از سوی دیگر، به بیانی عامیانه، امنیت هم در مقام یک مسئله استراتژیک و حیاتی برای هر کشوری، شوخیبردار نیست و با صبر و طمأنینه و مدارا برقرار نمیشود. در اینجاست که سرعت، ذکاوت، واکنش به موقع و عمل در بزنگاه است که اهمیت پیدا میکند و نیروی پلیس و کادر امنیتیای که در این حوزه فعالیت میکند، باید از ویژگیها و شاخصههای ذکر شده برخوردار باشد. اصولاً همانطور که گفته شد در کارهای نمایشی از جنس سریال «الگوریتم» بخش عمدهای از جذابیت اثر بر اکشن سوار است و تعقیب و گریز، درگیری، زد و خورد، فضاسازی و جلوههای ویژه نقش پررنگی در ساختار سریال دارند. در پیوند با این رویکرد، کارآگاههای خونسرد، آرام و صبور سریالهای پلیسی_ معمایی جای خود را به نیروهای ویژه و ورزیده پلیس میدهند و همه ارکان سریال از ریتم قصه گرفته تا چیدمان اتفاقات و حوادث روی دور تند قرار میگیرد و سریعتر میشود.
یکی از الزامات ساخت درامهای پلیسی در روزگار پیچیده امروزی و سالهای اخیر که جلوههای جدید تکنولوژی بروز کرده و به نوعی انسان را محاصره نمودهاند، به روز بودن قصه و تناسبش با مختصات دنیای امروزی است. شاید در سالهای نه چندان دور، سریالی که قصهاش درباره کشف یک قتل خانوادگی بود میتوانست مخاطب را جذب کند و اتفاقاً بسیار هم پربیننده باشد، اما در زمانه حاضر که مخاطب با یک تنوع بینظیر از پلتفرمهای مختلف رسانهای مواجه است و گزینههای متعددی را برای گزینش و انتخاب در اختیار دارد، ساخت سریال پلیسی به شکل و شمایل سابق جوابگو نیست و انسان معاصرِ هوش مصنوعی، بسیار سختپسند است و به راحتی جذب نمیشود. این مخاطب داستانهای پیچیده پلیسی را میطلبد و خواهان طرح معماهای پیچیده و تودرتو است. از طرفی او میخواهد از قالب نقش یک بیننده صرف فراتر برود و در رمزگشایی معما و باز کردن گره از کار نقش داشته باشد. خواستهای که به نظر میرسد طراحان و سازندگان سریال «الگوریتم» آن را در فیلمنامه و ساختار اثر خود لحاظ کردهاند و یقین که یکی از دلایل و عوامل توفیق «الگوریتم» در جذب مخاطب به این مهم باز میگردد. سریال بیژن میرباقری هرچه جلوتر میرود، معماهای جدیدی را در قصه مطرح میکند و بیننده را درگیر حل این معماها. به بیان دیگر، پیچیدگیهای قصه در مسیر زمانی افزون شده و ابعاد جدیدی بهخود میگیرد.
سریالهای پلیسی از دیرباز تا به امروز بینندگان و علاقهمندان خاص خود را داشته و دارند. سریالهایی مانند «الگوریتم» اما علاوه بر سرگرم کردن مخاطب و فراهم آوردن لحظات و ساعاتی خوش برای او، اهداف دیگری را نیز دنبال میکنند. ساخت سریالهایی از ایندست به نوعی ادای دین است به کسانی که روز و شب خود را برای برقراری امنیت در کشور گذاشتهاند و در این مسیر مقدس، از هیچ کوشش و ایثاری فروگذار نیستند. سریال «الگوریتم» همچنین میتواند تلنگری باشد از بابت یادآوری مهم بودن مقوله امنیت در کشور و تلاشهایی که برای تحقق آن صورت میگیرد.
سریال این شبهای شبکه ۳ سیما یک درام پلیسی تماشایی است که از تیم بازیگری کاریزماتیک و جذابی بهره میبرد.
از محسن قصابیان و بهادر زمانی که نقش پلیس را بازی میکنند تا مهدی زمینپرداز که این ایفاگر نقش یک خلافکار است، به خوبی توانستهاند از پس نقششان بربیایند. سریال «الگوریتم» هر شب ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه روی آنتن میرود.