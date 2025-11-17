انتصاب جدید در شبکه رادیویی قرآن
طی حکمی از سوی مدیر شبکه رادیویی قرآن، علی حوری کامران به سمت «سرپرست گروه تلاوت و نغمات» رادیو قرآن منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه رادیویی قرآن، منصور قصریزاده، مدیر شبکه رادیویی قرآن در حکم سرپرست جدید گروه تلاوت و نغمات رادیو قرآن با اشاره به رویکرد و ساختار جدید این شبکه، بر برنامهریزی، ساماندهی و اهتمام جدی برای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی به ویژه مطالبات و منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی تاکید و خواستار اقدامات لازم برای تولید، تامین و تنظیم تلاوتهای اصیل و فاخر و نغمات متناسب با ماموریت شبکه و سیاستهای ابلاغی شد.
بازمهندسی و تحول در جدول پخش تلاوتها، خلاقیت، نوآوری و افزایش تولید تلاوتهای فاخر و نغمات بدیع، برنامهریزی برای گسترش فرهنگ استماع تلاوت قرآن در جامعه، ارتقاء سطح فرهنگ و آداب تلاوت، مرجعیتبخشی داخلی و بینالمللی رادیو قرآن در حوزه تلاوت، بهرهمندی از ظرفیت پیشکسوتان، اساتید و نخبگان قرآنی و ساماندهی و ارتقاء آرشیو تلاوت در تراز بانک جامع تلاوت قرآن کریم برای جهان اسلام از مهمترین بخشهای این حکم میباشد.
علی حوری کامران، سابقه ۳۰ سال فعالیت کارشناسی و تهیهکنندگی برنامههای تلاوت در رادیو قرآن را دارد و بیش از ۱۰۰ هزار دقیقه تلاوت از قاریان ممتاز و بینالمللی تولید کرده است و مسئولیت روابط عمومی، رادیو تلاوت و گروه محافل و مسابقات این شبکه را در کارنامه کاری خود دارد.
یادآور میشود، منصور قصریزاده، مدیر شبکه رادیویی قرآن از خدمات احمد فراهانی در طول مدت مسئولیت گروه تلاوت و نغمات، تشکر و قدردانی بعمل آورد.