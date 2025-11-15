خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رونمایی از مجموعه سه‌جلدی «تاریخ شفاهی مهندسی رزمی»

رونمایی از مجموعه سه‌جلدی «تاریخ شفاهی مهندسی رزمی»
کد خبر : 1714230
لینک کوتاه کپی شد.

آیین رونمایی از مجموعه کتاب‌های «تاریخ شفاهی مهندسی رِزمی» با روایت فرماندهان نیروهای مسلح و جهاد سازندگی، روز ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین الملل  موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، آیین رونمایی از مجموعه سه‌جلدی «تاریخ شفاهی مهندسی رِزمی» شامل کتاب‌های مهندسین خاکی، جنگ آب و هندسه نبرد، روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح در تالار هویزه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

این مجموعه به سفارش و اهتمام واحد تاریخ شفاهی، توسط نشر سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و به کوشش آقایان عباس حیدری‌مقدم و محمدرضا مشفقی‌خامنه تدوین شده و روایت‌هایی دست‌اول از فرماندهان نیروهای مسلح و جهادگران عرصه مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس را دربردارد.

این مراسم با حضور پیشکسوتان و مسئولین مهندسی رزمی، جمعی از فرماندهان، پژوهشگران حوزه تاریخ جنگ، هنرمندان و علاقمندان ادبیات دفاع مقدس همراه خواهد بود.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از عموم علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه فرهنگی دعوت به عمل می‌آورد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ