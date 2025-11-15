به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، آیین رونمایی از مجموعه سه‌جلدی «تاریخ شفاهی مهندسی رِزمی» شامل کتاب‌های مهندسین خاکی، جنگ آب و هندسه نبرد، روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح در تالار هویزه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

این مجموعه به سفارش و اهتمام واحد تاریخ شفاهی، توسط نشر سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و به کوشش آقایان عباس حیدری‌مقدم و محمدرضا مشفقی‌خامنه تدوین شده و روایت‌هایی دست‌اول از فرماندهان نیروهای مسلح و جهادگران عرصه مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس را دربردارد.

این مراسم با حضور پیشکسوتان و مسئولین مهندسی رزمی، جمعی از فرماندهان، پژوهشگران حوزه تاریخ جنگ، هنرمندان و علاقمندان ادبیات دفاع مقدس همراه خواهد بود.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از عموم علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه فرهنگی دعوت به عمل می‌آورد.

انتهای پیام/