به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، هیأت داوران بخش سینمای ایران (فیلم‌های بلند سینمایی) این دوره جشنواره متشکل از محسن برمهانی، فرهاد توحیدی، روح‌الله سهرابی، سعید صدرائیان، محمود کلاری، پریوش نظریه و محمدرضا ورزی، اسامی نامزدهای این بخش را به شرح زیر اعلام کردند:



نامزدهای بهترین بازیگر زن

۱- صدف اسپهبدی برای فیلم «علفزار»

۲- سارا بهرامی برای فیلم «جنگل پرتقال»

۳- ستاره پسیانی برای فیلم «علفزار»

۴- لیلا حاتمی برای فیلم «تصور»

۵- الناز شاکردوست برای فیلم «بیبدن»



نامزدهای بهترین بازیگر مرد

۱- تورج الوند برای فیلم «نگهبان شب»

۲- شهاب حسینی برای فیلم «رها»

۳- امین حیایی برای فیلم «زیبا صدایم کن»

۴- جواد عزتی برای فیلم‌ «کت چرمی»

۵- میرسعید مولویان برای فیلم «جنگل پرتقال»



نامزدهای بهترین فیلمنامه

۱- آرمان خوانساریان برای فیلم «جنگل پرتقال»

۲- کاظم دانشی برای فیلم‌ «بیبدن»

۳- کاظم دانشی برای فیلم «علفزار»

۴- آرش صادقی‌بیگی، میلاد صدرعاملی و محمدرضا صدرعاملی برای فیلم «زیبا صدایم کن»

۵- رضا میرکریمی و محمد داوودی برای فیلم «نگهبان شب»



نامزدهای بهترین کارگردان

۱- آرمان خوانساریان برای کارگردان فیلم «جنگل پرتقال»

۲- رسول صدرعاملی برای کارگردانی «زیبا صدایم کن»

۳- حسام فرهمند برای کارگردانی فیلم «رها»

۴- مرتضی حسین‌علیزاده برای کارگردانی فیلم «بیبدن»

۵- حسین میرزامحمدی برای کارگردانی فیلم «کت چرمی»

۶- رضا میرکریمی برای فیلم «نگهبان شب»



نامزدهای بهترین فیلم

۱- «بیبدن» برای تهیه کنندگی سیدمصطفی احمدی

۲- «کت چرمی» به تهیه کنندگی کامران حجازی

۳- «جنگل پرتقال» به تهیه کنندگی رسول صدرعاملی

۴- «زیبا صدایم کن» به تهیه کنندگی سید مازیار هاشمی

۵- «نگهبان شب» به تهیه کنندگی رضا میرکریمی



نامزدهای بخش مستند نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر معرفی شدند



داوران این بخش متشکل از امیر تاجیک، مرتضی رزاق کریمی و محمدعلی فارسی پس از ارزیابی و داوری ۱۴ مستند بلند و ۵۸ مستند کوتاه و نیمه بلند راه‌یافته به جشنواره، اسامی نامزدهای بخش مستند را به شرح زیر اعلام کردند:



الف: بخش مستند کوتاه و نیمه بلند



۱- «آن شب» به کارگردانی مینا قاسمی‌زواره و تهیه کنندگی مینا قاسمی‌زواره و علیرضا دهقان

۲- «جاده استخوان» به کارگردانی ‌تهیه‌کنندگی بهروز نورانی‌پور

۳- «داستان یک شهر» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسن خمسه

۴- «دروازه جنوبی» به کارگردانی محسن علم‌الهدی و تهیه‌کنندگی مصطفی وثوقی

۵- «هزار و یک شب بلدیه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی احمد صراف یزد



ب: بخش مستند بلند

‌ ۱- «آسانسور» به کارگردانی جواد رزاقی‌زاده و تهیه‌کنندگی محمدکارت

۲- «خونه مامان شکوه» به کارگردانی مهدی‌ بخشی‌مقدم و تهیه‌کنندگی مهدی ‌شامحمدی

۳- «عراق چگونه اراک شد» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سعید شاه حسینی

۴- «یک وجب خاک» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی نیما مهدیان



نامزدهای بخش فیلم کوتاه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر معرفی شدند



هیأت داوران بخش سینمای کوتاه این دوره جشنواره متشکل از بهرام ارک، بهمن ارک، حسین دوماری، بهرام عظیمی، نقی نعمتی و مهندس پوریا علیمردانی، اسامی نامزدهای این بخش را به شرح زیر اعلام کردند:



پویانمایی کوتاه:

۱- «بلوک» به کارگردانی حمیده تیموری

۲- «پر» به کارگردانی صادق جوادی

۳- «سمپاش» به کارگردانی فرنوش عابدی

۴- «گل‌های کاغذی» به کارگردانی رامک امین کاظمی

۵- «وزن مقدس» به کارگردانی فرنوش عابدی و نگاه فردیار



محله

۱- «ت‌تنها» به کارگردانی محمد حسن خوانساری

۲- «خشک» به کارگردانی محمد حسنی

۳- «دستور تخریب» به کارگردانی محمدرضا اعتقادی

۴- «گوشزد» به کارگردانی مهدی کشتکار



ترافیک

۱- «آخر خط» به کارگردانی امیر فیاض

۲- «بازی غمگین» به کارگردانی امیر فیاض

۳- «شکارچی» به کارگردانی مریم عجمی

۴- «کندو» به کارگردانی طاهره شعبانیان ـ مصطفی داوطلب



کوتاه داستانی

۱- «آپاترید» به کارگردانی سیدمحمدحسین حسینی

۲- «تنها کنار هم» به کارگردانی امید میرزایی

۳- «جوجه رنگی» به کارگردانی فرید حاجی

۴- «زارزن» به کارگردانی حامد قاسمی

۵- «مدیر مدرسه» به کارگردانی میکائیل دیانی



نامزدهای بخش سریال نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر معرفی شدند



از سوی هیأت داوران بخش سریال این دوره جشنواره (متشکل ازهادی اسماعیلی، کمال تبریزی، دکتر ابراهیم داروغه‌زاده، دکتر مجید زین‌العابدین، بهروز شعیبی، منیر قیدی و دکتر حسین کرمی اسامی نامزدهای این بخش به شرح زیر اعلام شد:



الف – نامزدهای بخش سریال تلویزیونی



*نامزدهای بهترین فیلمنامه:



۱- محسن تنابنده و آرش عباسی برای نگارش فیلمنامه «پایتخت ۷»



۲- جلیل سامان برای نگارش فیلمنامه‌ «زیرخاکی»



۳- امیر وفایی برای نگارش فیلمنامه‌ «نون خ»



*نامزدهای بهترین بازیگر مرد:



۱- سعید آقاخانی برای سریال «نون خ»



۲- بهرام افشاری برای سریال «پایتخت ۷»



۳- پژمان بازغی برای سریال «یزدان»



۴- محسن تنابنده برای سریال «پایتخت ۷»



*نامزد بهترین بازیگر زن:



۱- فاطیما بهارمست برای سریال «یزدان»



۲- ریما رامین‌فر برای سریال «پایتخت ۷»



۳- ژاله صامتی برای سریال «زیرخاکی»



۴- گیتی قاسمی برای سریال «زیرخاکی»



۵- مه‌لقا می‌نوش‌زاد برای سریال «نیکان»



*نامزدهای بهترین کارگردان:



۱- سعید آقاخانی برای کارگردانی «نون‌خ»



۲- جلیل سامان برای کارگردانی «زیرخاکی»



۳- سیروس مقدم برای کارگردانی «پایتخت»



*نامزدهای بهترین مجموعه تلویزیونی:



۱- مهدی فرجی برای تهیه‌کنندگی سریال «نون‌خ»



۲- الهام غفوری برای تهیه‌کنندگی سریال «پایتخت»



۳- رضا نصیری‌نیا برای تهیه کنندگی سریال «زیرخاکی»



ب – نامزدهای بخش سریال‌های نمایش خانگی در سکوی خصوصی



*نامزدهای بهترین فیلمنامه:



۱- جمشید محمودی و رضا بهاروند برای نگارش فیلمنامه‌ «پوست شیر»



۲- آیدا پناهنده و ارسلان امیری برای نگارش فیلمنامه «در انتهای شب»



۳- پدرام پورامیری، حسین دوماری و محمد کارت برای نگارش فیلمنامه «یاغی»



۴- پیمان معادی و پوریا مهدوی‌زاده برای نگارش فیلمنامه «افعی تهران»



۵- مسعود خاکباز برای نگارش فیلمنامه «دفتر یادداشت»



*نامزدهای بهترین بازیگر مرد:



۱- پارسا پیروزفر برای «در انتهای شب»



۲- هادی حجازی‌فر برای «پوست شیر»



۳- شهاب حسینی برای «پوست شیر»



۴- جواد عزتی برای «وحشی»



۵- علیرضا کمالی برای «پوست‌ شیر»



*نامزد بهترین بازیگر زن:



۱- نگار جواهریان برای سریال «وحشی»



۲- مریلا زارعی برای سریال «افعی تهران»



۳- هدی زین‌العابدین برای سریال «در انتهای شب»



۴- ژیلا شاهی برای سریال «پوست شیر»



۵- طناز طباطبایی برای سریال «یاغی»



*نامزدهای بهترین کارگردان:



۱- آیدا پناهنده برای سریال «در انتهای شب»



۲- هومن سیدی برای سریال «وحشی»



۳- محمد کارت برای سریال «یاغی»



۴- جمشید محمودی برای سریال «پوست شیر»



۵- سامان مقدم برای سریال «افعی تهران»



*نامزدهای بهترین سریال:



۱- جواد فرحانی برای تهیه کنندگی سریال «افعی تهران»



۲- محمدرضا صابری برای تهیه کنندگی سریال «وحشی»



۳- نوید محمودی برای تهیه کنندگی سریال «پوست شیر»



۴- سید مازیار هاشمی برای تهیه کنندگی سریال «یاغی»



۵- محمد یمینی برای تهیه کنندگی سریال «در انتهای شب»



نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر عصر امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ طی مراسمی در مرکز همایش‌های برج میلاد به کار خود پایان خواهد داد.

