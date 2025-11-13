عیادت مدیرعامل خانه سینما از «رضا بانکی»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، همایون اسعدیان به همراه کامران قدکچیان کارگردان و فیلمنامه نویس پیشکسوت، حسن انصاری; فیلمنامه نویس و سپیده حیدرآبادی; مدیر روابط عمومی خانه سینما به عیادت «رضا بانکی» رفتند و در جریان روند درمان این هنرمند قرار گرفتند.

مدیرعامل خانه سینما با اشاره به اینکه تعداد کمی از هنرمندان در سینمای ایران در رشته های مختلف هنری فعالیت کردند، رضا بانکی را یکی از هنرمندان فعال و موفق در حوزه عکاسی، فیلمبرداری، تهیه کنندگی و بازیگری دانست.

وی با بیان چند خاطره مشترک با این هنرمند پیشکسوت، حمایت از هنرمندان پیشکسوت را یکی از مهمترین وظایف خانه سینما دانست و برای بهبودی وضعیت جسمانی رضا بانکی آرزوی سلامتی کرد.



در این دیدار رضا بانکی نیز با تشکر از همایون اسعدیان و فعالیت های خانه سینما در حمایت از هنرمندان، به بیش از ۳۰۰ فیلمی که در سینمای ایران به عنوان تهیه کننده، عکاس ، فیلمبردار و بازیگر فعالیت داشته اشاره کرد و به بیان خاطراتی از همکاری با هنرمندانی همچون علی حاتمی، محمدعلی فردین، ناصر ملک مطیعی، سیامک یاسمی و تهمینه میلانی پرداخت.



این هنرمند پیشکسوت برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم برای «بچه‌های طلاق» از هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر در سال ۱۳۶۸ شده است.



غریبانه، بچه های طلاق، کما، افسانه آه، عبور از خط سرخ، زندانی ۷۰۷ و ... از جمله فیلم هایی است که رضا بانکی مدیر فیلمبرداری بوده و همچنین فیلم های دیگه چه خبر؟ ، افسانه، بچه های طلاق و تو و من را تهیه کرده است.

