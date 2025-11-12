«آناتومی آشوب» با دوبله اختصاصی در نمایش خانگی

به گزارش ایلنا، این سریال در ژانر درام و جنایی، داستان پزشک جوانی را روایت می‌کند که ناخواسته وارد دنیای خطرناک خلافکاران می‌شود.

این درام جنایی شامل یک فصل شش قسمتی است که با استقبال قابل توجه مخاطبان در ترکیه روبه‌رو شد.

در این سریال، آیتاک ساسماز، سرا آریتورک، ارول بابااوغلو، دیرن پولاتوگولاری و دنیز باروت به ایفای نقش پرداخته‌اند. داستان حول محور اوزان، پزشک جوان و آرمان‌گرایی می‌گردد که سرنوشت، او را ناگهان در مسیر یکی از قدرتمندترین خلافکاران ترکیه قرار می‌دهد. این برخورد، زندگی و باورهای او را دگرگون می‌کند و او را وارد دنیایی می‌سازد که میان وجدان، قدرت و بقا باید تصمیم بگیرد.

احسان صمدیار مدیریت دوبلاژ این مجموعه را برعهده دارد و سمانه ابراهیم‌نژاد ترجمه متن را انجام داده است.

از گویندگان این دوبله می‌توان به سعید مقدم‌منش، احسان صمدیار، شیدا گودرزی، مهرداد سوری، سارا طاهری، سحر عیسی‌زاد، فربد نهری، اسماعیل عسگریان، مسعود فاضلی، محمد ترکاشوند، محمد شماخی، مبین رجبی، محمد امیری و حامد پارسی اشاره کرد.

سریال «آناتومی آشوب» با فضایی پرتعلیق، شخصیت‌پردازی‌های چندلایه و نگاه روان‌شناسانه به مفاهیم اخلاق، قدرت و فساد، تجربه‌ای تازه از درام‌های جنایی ترکیه است که اکنون با دوبله فارسی، در پلتفرم فیلیمو در اختیار تماشاگران ایرانی قرار گرفته است.

انتهای پیام/