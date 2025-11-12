خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«آناتومی آشوب» با دوبله اختصاصی در نمایش خانگی

«آناتومی آشوب» با دوبله اختصاصی در نمایش خانگی
کد خبر : 1713350
لینک کوتاه کپی شد.

سریال ترکی «آناتومی آشوب» (The Graft) محصول سال ۲۰۲۵ به کارگردانی اکین پاندیر با دوبله فارسی در فیلیمو منتشر شد.

به گزارش ایلنا، این سریال در ژانر درام و جنایی، داستان پزشک جوانی را روایت می‌کند که ناخواسته وارد دنیای خطرناک خلافکاران می‌شود.

این درام جنایی شامل یک فصل شش قسمتی است که با استقبال قابل توجه مخاطبان در ترکیه روبه‌رو شد.

در این سریال، آیتاک ساسماز، سرا آریتورک، ارول بابااوغلو، دیرن پولاتوگولاری و دنیز باروت به ایفای نقش پرداخته‌اند. داستان حول محور اوزان، پزشک جوان و آرمان‌گرایی می‌گردد که سرنوشت، او را ناگهان در مسیر یکی از قدرتمندترین خلافکاران ترکیه قرار می‌دهد. این برخورد، زندگی و باورهای او را دگرگون می‌کند و او را وارد دنیایی می‌سازد که میان وجدان، قدرت و بقا باید تصمیم بگیرد.

احسان صمدیار مدیریت دوبلاژ این مجموعه را برعهده دارد و سمانه ابراهیم‌نژاد ترجمه متن را انجام داده است.

از گویندگان این دوبله می‌توان به سعید مقدم‌منش، احسان صمدیار، شیدا گودرزی، مهرداد سوری، سارا طاهری، سحر عیسی‌زاد، فربد نهری، اسماعیل عسگریان، مسعود فاضلی، محمد ترکاشوند، محمد شماخی، مبین رجبی، محمد امیری و حامد پارسی اشاره کرد.

سریال «آناتومی آشوب» با فضایی پرتعلیق، شخصیت‌پردازی‌های چندلایه و نگاه روان‌شناسانه به مفاهیم اخلاق، قدرت و فساد، تجربه‌ای تازه از درام‌های جنایی ترکیه است که اکنون با دوبله فارسی، در پلتفرم فیلیمو در اختیار تماشاگران ایرانی قرار گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ