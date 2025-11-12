به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «ناتورِدشت»، محصول سازمان سینمایی سوره، به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی در بخش رقابتی سی‌ویکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مینسک (Listapad) در کشور بلاروس موفق به دریافت ۲ جایزه از این رویداد شد.

هیئت داوران جشنواره، دیپلم افتخار خود با عنوان «برای غوطه‌وری عمیق در جهان بحران‌ها و کشفیات جامعه اجتماعی معاصر» را به این فیلم اهدا کرد. همچنین جایزه «یوری ماروخین» برای بهترین فیلم‌برداری به مرتضی غفوری برای فیلم «ناتورِدشت» تعلق گرفت.

به طور همزمان از پوستر جدید این فیلم سینمایی که طراحی آن برعهده سیروان مهدوی است نیز رونمایی شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم مینسک که از معتبرترین رویدادهای سینمایی اروپای شرق به شمار می‌رود، هر سال در شهر مینسک پایتخت بلاروس برگزار می‌شود و تمرکز خود را بر معرفی آثار شاخص و جریان‌ساز سینمای معاصر جهان قرار داده است.

امسال سی و یکمین دوره این جشنواره از ۳۱ اکتبر تا ۷ نوامبر برابر با ۹ تا ۱۶ آبان ماه سال جاری برگزار شد.

اکران فیلم سینمایی «ناتورِدشت» با جذب بیش از ۲۵۰ هزار مخاطب و فروش ۲۰ میلیارد تومانی در سینماهای ایران توسط پخش بهمن سبز ادامه دارد.

پخش بین‌المللی این فیلم سینمایی برعهده مرکز بین‌الملل سوره است.

