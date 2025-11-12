خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخشش «ناتورِدشت» در جشنواره بین‌المللی لیستاپاد

درخشش «ناتورِدشت» در جشنواره بین‌المللی لیستاپاد
کد خبر : 1713251
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با درخشش فیلم سینمایی «ناتورِدشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان در بخش رقابتی سی‌ویکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مینسک، جدیدترین پوستر این اثر رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «ناتورِدشت»، محصول سازمان سینمایی سوره، به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی در بخش رقابتی سی‌ویکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مینسک (Listapad) در کشور بلاروس موفق به دریافت ۲ جایزه از این رویداد شد.

هیئت داوران جشنواره، دیپلم افتخار خود با عنوان «برای غوطه‌وری عمیق در جهان بحران‌ها و کشفیات جامعه اجتماعی معاصر» را به این فیلم اهدا کرد. همچنین جایزه «یوری ماروخین» برای بهترین فیلم‌برداری به مرتضی غفوری برای فیلم «ناتورِدشت» تعلق گرفت.

به طور همزمان از پوستر جدید این فیلم سینمایی که طراحی آن برعهده سیروان مهدوی است نیز رونمایی شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم مینسک که از معتبرترین رویدادهای سینمایی اروپای شرق به شمار می‌رود، هر سال در شهر مینسک پایتخت بلاروس برگزار می‌شود و تمرکز خود را بر معرفی آثار شاخص و جریان‌ساز سینمای معاصر جهان قرار داده است.

امسال سی و یکمین دوره این جشنواره از ۳۱ اکتبر تا ۷ نوامبر برابر با ۹ تا ۱۶ آبان ماه سال جاری برگزار شد.

اکران فیلم سینمایی «ناتورِدشت» با جذب بیش از ۲۵۰ هزار مخاطب و فروش ۲۰ میلیارد تومانی در سینماهای ایران توسط پخش بهمن سبز ادامه دارد.

پخش بین‌المللی این فیلم سینمایی برعهده مرکز بین‌الملل سوره است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ