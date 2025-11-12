معاون میراثفرهنگی در نشست «توسعه مهارتهای کارآفرینی زنان عشایر»:
توانمندسازی زنان عشایر، کلید توسعه پایدار از دل فرهنگ بومی است
رئیس شورای حکام مرکز مطالعات منطقهای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی گفت: میراث زنده عشایر نه تنها بخشی از گذشته، بلکه راهنمای آینده است، آیندهای که در آن، زیستن در توازن با طبیعت، همپای پیشرفت، ارزشمندترین میراث ما برای فرزندانمان خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت میراثفرهنگی، علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در نشست ملی «توسعه مهارتهای کارآفرینی زنان عشایر حامل میراث فرهنگی ناملموس در راستای تحقق معیشت پایدار» که پیش از ظهر امروز، چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در سالن اجتماعات فجر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، به واکاوی نقش عشایر ایران در ظهور دولتها و افول قدرتها پرداخت.
او با اشاره به جایگاه ویژه زنان عشایر در این موضوع گفت: زنان عشایر نهتنها حافظان زبان، هنر و آییناند، بلکه ستونهای ناپیدای زیستپذیری جوامع عشایری و عنصری تعیینکننده در پایداری اجتماعی و اقتصادی هستند.
رئیس شورای حکام مرکز مطالعات منطقهای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی (تحت نظارت یونسکو) با اشاره به تصمیم شورا در سال ۲۰۲۴ اظهار کرد: پروژه توانمندسازی و کارآفرینی زنان عشایر حامل میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی را بهعنوان گامی پیشرو در مسیر توسعه فرهنگی تصویب کردیم. این طرح، سرآغاز سلسله نشستهایی شد که هدف آنها تقویت نقش جوامع محلی، گردآوری و انتقال دانش زیسته، و پیوند دوباره میان سیاستگذاری و فرهنگ است.
دارابی یادآور شد: ما باور داریم که توسعه پایدار از درون فرهنگ و از دل جوامع زنده میروید. زمان آن رسیده است که دانش بومی و خرد اقلیمی، در کنار علم نوین، در قلب برنامههای توسعه و سیاستگذاری فرهنگی کشور جای گیرد. میراث زنده عشایر نه تنها بخشی از گذشته، بلکه راهنمای آینده است، آیندهای که در آن، زیستن در توازن با طبیعت، همپای پیشرفت، ارزشمندترین میراث ما برای فرزندانمان خواهد بود.
قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور ابراز امیدواری کرد یافتهها و نتایج نشست «توسعه مهارتهای کارآفرینی زنان عشایر حامل میراث فرهنگی ناملموس در راستای تحقق معیشت پایدار» در انتقال تجارب زیسته موفق به سایر کشورهای عضو مورد توجه قرار گیرد.
دارابی گفت: امیدوارم بتوانیم در مانایی، پویایی و بالندگی جامعه عشایری با تأکید بر زنان عشایر و توسعه مهارتها، حرف و ایجاد اشتغال و در یک کلمه نقش آنان در پایداری نظام تولید و سبک زندگی و نقش محوری آنان در کانون خانواده را بدرستی شناسیم و به سهم خود صیانت و پاسداری کنیم.