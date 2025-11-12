خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ماشاالله رسام نوازنده بالابان و سرنای همدان درگذشت

ماشاالله رسام نوازنده بالابان و سرنای همدان درگذشت
کد خبر : 1713082
لینک کوتاه کپی شد.

ماشاالله رسام یکی از قدیمی‌ترین نوازندگان بالابان و سرنا در همدان دار فانی را وداع گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از انجمن موسیقی ایران، جلال‌الدین سروش نوازنده تمبک گفت: مرحوم ماشاالله رسام در سن ۹۱ سالگی به دلیل بیماری و کهولت سن درگذشت.

این هنرمند تا سال گذشته نیز همچنان با قدرت و صحیح نوازندگی می‌کرد و دارای نشان درجه یک هنری بود. 

مراسم خاکسپاری ماشاالله رسام سه‌شنبه ۲۰ آبان ساعت ۹ صبح در باغ بهشت همدان برگزار شد. این در حالی است که مراسم یادبود این هنرمند فقید ساعت ۱۱ امروز در مسجد حضرت ابوالفضل واقع در شهرک ولیعصر (عج) ایستگاه سوم برگزار شد. 

ماشاالله رسام ۱۳۱۳ در روستای گزل ابدال همدان چشم به جهان گشود. وی در کودکی نوازندگی سازهای سرنا، بالابان و چگور را از پدر و برادرش آموخته بود. رسام از خوانندگان موسیقی ترکی همدان بود و به تمامی مقام‌های‌سازی و آوازی احاطه داشت. او در بین کارشناسان موسیقی محلی به عنوان میراث‌دار این هنر شناخته می‌شد. 

در کارنامه هنری رسام کسب رتبه نخست جشنواره موسیقی مقامی زاگرس‌نشینان در ساز سرنا و دریافت نشان درجه یک هنر که معادل دکترای هنری است، وجود دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ