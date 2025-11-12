ماشاالله رسام نوازنده بالابان و سرنای همدان درگذشت
ماشاالله رسام یکی از قدیمیترین نوازندگان بالابان و سرنا در همدان دار فانی را وداع گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از انجمن موسیقی ایران، جلالالدین سروش نوازنده تمبک گفت: مرحوم ماشاالله رسام در سن ۹۱ سالگی به دلیل بیماری و کهولت سن درگذشت.
این هنرمند تا سال گذشته نیز همچنان با قدرت و صحیح نوازندگی میکرد و دارای نشان درجه یک هنری بود.
مراسم خاکسپاری ماشاالله رسام سهشنبه ۲۰ آبان ساعت ۹ صبح در باغ بهشت همدان برگزار شد. این در حالی است که مراسم یادبود این هنرمند فقید ساعت ۱۱ امروز در مسجد حضرت ابوالفضل واقع در شهرک ولیعصر (عج) ایستگاه سوم برگزار شد.
ماشاالله رسام ۱۳۱۳ در روستای گزل ابدال همدان چشم به جهان گشود. وی در کودکی نوازندگی سازهای سرنا، بالابان و چگور را از پدر و برادرش آموخته بود. رسام از خوانندگان موسیقی ترکی همدان بود و به تمامی مقامهایسازی و آوازی احاطه داشت. او در بین کارشناسان موسیقی محلی به عنوان میراثدار این هنر شناخته میشد.
در کارنامه هنری رسام کسب رتبه نخست جشنواره موسیقی مقامی زاگرسنشینان در ساز سرنا و دریافت نشان درجه یک هنر که معادل دکترای هنری است، وجود دارد.