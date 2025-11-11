آشنا: ساماندهی مد و لباس بدون همکاری بخش خصوصی ممکن نیست

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، قادر آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، در این دیدار گفت: باور دارم که دولت و حاکمیت بدون بخش خصوصی قادر به پیشبرد برنامه‌ها و کارها نیست.



وی با بیان اینکه "به انجام فعالیت‌ها بر پایه کارشناسی ایمان دارم"، افزود: معتقدم نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها را بخش خصوصی و متخصصین باید برگزار کنند.



آشنا با تاکید بر اینکه "قانون ساماندهی مد و لباس کشور نیاز به بازنگری دارد، از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران خواست تا در بازنگری و بازنویسی این قانون با کارگروه ساماندهی کشور همراه شوند.



دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه "ایرانی‌ها در استفاده از لباس‌های شیک و عفیفانه" سابقه تاریخی دارند، از دوگانه‌سازی‌ها در حوزه مد و لباس انتقاد کرد.



در ادامه محسن گرجی با اشاره به حضور ۹۶ هزار واحد صنفی تولیدی و بیش از ۲۵۰ هزار واحد صنفی توزیعی در حوزه پوشاک به نقش ویژه اتحادیه‌های صنفی در زیست‌بوم زنجیره ارزش مد و لباس کشور اشاره و بر هم‌افزایی بیشتر اتحادیه‌ با کارگروه ساماندهی مد و لباس تأکید کرد.



در این نشست همچنین، ابوالقاسم شیرازی سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، گزارشی از روند فعالیت‌های اتحادیه‌‌ به قادر آشنا و محسن گرجی ارائه داد.



وی در سخنانی از موازی‌کاری برخی از اتحادیه‌ها با اتحادیه پوشاک به دلیل مشکلاتی که برای این اتحادیه به وجود می‌آورند، انتقاد کرد و خواستار ساماندهی اتحادیه‌های فعال در حوزه‌های مختلف و بازبینی روند فعالیت‌های آنان شد.



در ادامه این جلسه، اعضای هیئت‌مدیره که از چهره‌های شناخته‌شده عرصه تولید و فروش پوشاک کشور هستند، به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند.



"مقابله با عرضه پوشاک قاچاق، تجدیدنظر در مالیات‌های فروشندگان پوشاک، ضرورت هدفمند‌سازی رویدادها و نمایشگاه‌های تخصصی پوشاک، ترویج پوشاک متناسب با فرهنگ جامعه و پوشاک عفیفانه" مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.



حضار همچنین بر لزوم "تعریف چهارچوب مشخص در حوزه مد و لباس توسط نهادهای متولی در تولید و فروش پوشاک و لزوم وضع قوانین با در نظر گرفتن زنجیره کامل تولید، توزیع و عرضه لباس در کشور، با توجه به حجم بسیار بالای سرمایه موجود در این حوزه" تاکید کردند.



بنابراین گزارش، پس از این نشست قادر آشنا و محسن گرجی به همراه اعضای هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران از این اتحادیه بازدید کرده و از نزدیک در جریان امور قرار گرفتند.

