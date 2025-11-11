خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آشنا: ساماندهی مد و لباس بدون همکاری بخش خصوصی ممکن نیست

آشنا: ساماندهی مد و لباس بدون همکاری بخش خصوصی ممکن نیست
کد خبر : 1712885
لینک کوتاه کپی شد.

نشست دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، رییس دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس با هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، قادر آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، در این دیدار گفت: باور دارم که دولت و حاکمیت بدون بخش خصوصی قادر به پیشبرد برنامه‌ها و کارها نیست.

وی با بیان اینکه "به انجام فعالیت‌ها بر پایه کارشناسی ایمان دارم"، افزود: معتقدم نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها را بخش خصوصی و متخصصین باید برگزار کنند.

آشنا با تاکید بر اینکه "قانون ساماندهی مد و لباس کشور نیاز به بازنگری دارد، از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران خواست تا در بازنگری و بازنویسی این قانون با کارگروه ساماندهی کشور همراه شوند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه "ایرانی‌ها در استفاده از لباس‌های شیک و عفیفانه" سابقه تاریخی دارند، از دوگانه‌سازی‌ها در حوزه مد و لباس انتقاد کرد.

در ادامه محسن گرجی با اشاره به حضور ۹۶ هزار واحد صنفی تولیدی و بیش از ۲۵۰ هزار واحد صنفی توزیعی در حوزه پوشاک به نقش ویژه اتحادیه‌های صنفی در زیست‌بوم زنجیره ارزش مد و لباس کشور اشاره و بر هم‌افزایی بیشتر اتحادیه‌ با کارگروه ساماندهی مد و لباس تأکید کرد.

در این نشست همچنین، ابوالقاسم شیرازی سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، گزارشی از روند فعالیت‌های اتحادیه‌‌ به قادر آشنا و محسن گرجی ارائه داد.
 
وی در سخنانی از موازی‌کاری برخی از اتحادیه‌ها با اتحادیه پوشاک به دلیل مشکلاتی که برای این اتحادیه به وجود می‌آورند، انتقاد کرد و خواستار ساماندهی اتحادیه‌های فعال در حوزه‌های مختلف و بازبینی روند فعالیت‌های آنان شد.

در ادامه این جلسه، اعضای هیئت‌مدیره که از چهره‌های شناخته‌شده عرصه تولید و فروش پوشاک کشور هستند، به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند. 

"مقابله با عرضه پوشاک قاچاق، تجدیدنظر در مالیات‌های فروشندگان پوشاک، ضرورت هدفمند‌سازی رویدادها و نمایشگاه‌های تخصصی پوشاک، ترویج پوشاک متناسب با فرهنگ جامعه و پوشاک عفیفانه" مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

حضار همچنین بر لزوم "تعریف چهارچوب مشخص در حوزه مد و لباس توسط نهادهای متولی در تولید و فروش پوشاک و لزوم وضع قوانین با در نظر گرفتن زنجیره کامل تولید، توزیع و عرضه لباس در کشور، با توجه به حجم بسیار بالای سرمایه موجود در این حوزه" تاکید کردند.

بنابراین گزارش، پس از این نشست قادر آشنا و محسن گرجی به همراه اعضای هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران از این اتحادیه بازدید کرده و از نزدیک در جریان امور قرار گرفتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ