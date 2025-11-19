درخشش مسلمانان در حراج کریستیز لندن/ رکورد تازه در فروش هنر خاورمیانهای نوگرا و معاصر
دگرگونی عمیق در بازار هنر جهانی
حراج کریستیز در لندن رکود فروش آثار هنرمندان خاورمیانه را شکست. برجستهترین اثر این حراج، «شعر» (۱۹۶۶–۱۹۶۸) اثر سلویٰ رعّوده شوکیر، هنرمند مدرنیست لبنانی بود که با قیمت ۳۹۳٬۷۰۰ پوند (۵۰۰٬۰۰۰ دلار) فروخته شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از «آرتنیوز»، خانهی حراج کریستیز لندن در تاریخ ۶ نوامبر موفق شد در فروش آثار هنر مدرن و معاصر خاورمیانهای به مجموع ۴.۱ میلیون پوند (حدود ۵.۲ میلیون دلار) دست یابد.
این حراج با نرخ فروش ۹۳ درصد بر اساس ارزش و ۸۵ درصد بر اساس تعداد آثار، یکی از موفقترین مزایدههای منطقهای سالهای اخیر لقب گرفت؛ افزون بر این، آمار نشان داد که علاقمندی در میان نسل جوان رو به افزایش است؛ چرا که ۳۸ درصد از شرکتکنندگان برای نخستینبار در کریستیز حضور داشتند و ۲۱ درصد از آنان را هنرمندان نسل جدید، تشکیل میدادند.
اثر هنری بدون عنوان که توسط سعید الادی در سال ۱۹۷۲ خلق شده است
نگاهی جدیتر به آمار
از میان ۳۹ اثر ارائه شده، ۲۱ اثر از مجموعهی بنیاد هنر دالول «DAF»، انتخاب شده بود. این آثار تنها بخش کوچکی از مجموعهی عظیمی هستند که رمزی دالول و سَعیده الحسینی دالول طی بیش از ۵۵ سال گرد آوردهاند؛ مجموعهای شامل حدود ۳۰۰۰ اثر که امروزه یکی از جامعترین و مهمترین مجموعههای هنر مدرن و معاصر عربی در جهان به شمار میرود.
نتایج چشمگیر این حراج بازتابی است از دگرگونی عمیق در بازار هنر جهانی؛ جایی که هنرمندان خاورمیانه و شمال آفریقا، که تا مدتها در حاشیهی روایتهای هنری بینالمللی قرار داشتند، اکنون با اصلاح سریع ارزشگذاری آثارشان روبهرو هستند.
برجستهترین اثر حراج کریستیز در خاورمیانه
برجستهترین اثر این حراج، «شعر» (۱۹۶۶–۱۹۶۸) اثر سلویٰ رعّوده شوکیر، هنرمند مدرنیست لبنانی بود که با قیمت ۳۹۳٬۷۰۰ پوند (۵۰۰٬۰۰۰ دلار) فروخته شد. این رقم بیش از سه برابر برآورد اولیه است و رکوردی تازه برای این هنرمند محسوب میشود. علاوه بر اینکه رکورد جهانی برای یک اثر چوبی در حراجها را نیز شکسته است.
«شعر» محصول سالهای (۱۹۶۶–۱۹۶۸)/ اثر سلویٰ رعّوده شوکیر، هنرمند مدرنیست لبنانی
درخشش یک هنرمند فلسطینی
اثر دیگر، تابلوی بدون عنوان (۲۰۱۴) از سلیمان منصور، نقاش فلسطینی، پس از بیش از چهار دقیقه رقابت شدید میان خریداران، به قیمت ۳۲۳٬۸۵۰ پوند (۴۱۱٬۰۰۰ دلار) فروخته شد، یعنی ۸۰ درصد بالاتر از برآورد بیشینه.
اثر بدون عنوان سلیمان منصور، نقاش فلسطینی/ رنگ روغن روی بوم سه لت
در کل بیش از ۵۶ درصد آثار با قیمتی بالاتر از برآورد اولیه به فروش رسیدند.
از میان چنین آثاری میتوان به چند اثر اشاره کرد؛
«نُکتورن I» (۲۰۰۱) از کمال بولاطه که با ۲۳۰ درصد افزایش، به ۱۶۵٬۱۰۰ پوند (۲۱۰٬۰۰۰ دلار) رسید.
اثر بدون عنوان (۱۹۸۵) از هلن خال که ۹۵٬۲۵۰ پوند (۱۲۱٬۰۰۰ دلار) فروخته شد، ۱۳۸ درصد بالاتر از انتظار.
در مجموع، این شب شاهد ثبت هفت رکورد جدید هنرمندان بود که چهار رکورد از آثار مجموعهی دالول حاصل شد. این هنرمندان عبارتاند از: کمال بولاطه، منی سعودی، سلیمان منصور، عمار فرحات، سعید العدوی، فهد الحجیلان، و لیلی شَعوا.
اثر بدون عنوان هلن خال که به مبلغ ۹۵٬۲۵۰ پوند (۱۲۱٬۰۰۰ دلار) فروخته شد/محصول سال ۱۹۸۵
گرانترین اثر در میان آنان، همان اثر بدون عنوان (۲۰۱۴) از سلیمان منصور بود که با قیمت ۳۲۳٬۸۵۰ پوند (۴۲۶٬۰۰۰ دلار) چکش خورد.
رضا مومنی (رئیس کریستیز خاورمیانه و آفریقا) و ماری-کلر تیسن (کارشناس ارشد) در اینباره بیانیهای مشترک داده و نوشتند: این حراج با حضور بیش از ۲۰ درصد خریداران از نسل جوان عمق شگفتانگیز و پویایی خارقالعادهی هنر مدرن و معاصر خاورمیانه را به نمایش گذاشت. روشن است که میراث این هنرمندان در حال یافتن پژواکی تازه در میان نسل جدید است.