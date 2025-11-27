خبرگزاری کار ایران
کتاب «فراسوی یادگیری» روی پیشخوان کتابفروشی‌ها

کتاب «فراسوی یادگیری؛ آموزش دموکراتیک برای آینده انسان» توسط نشر ققنوس، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «فراسوی یادگیری؛ آموزش دموکراتیک برای آینده انسان»، نوشته گرت بیستا با ترجمه سیدسجاد هاشمی‌نژاد و صادق کشاورزیان منتشر شد.

این اثر توسط نشر ققنوس انتشار یافته است. 

در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است:  یادگیری. یادگیری. یادگیری. چه چیز در این واژه، که گویا به غایت بدیهی تلاش‌های آموزشی امروزی بدل شده، ممکن است پرسش‌برانگیز یا مشکوک باشد؟ یادگیری برای چه؟ یادگیری برای که؟ گرت بیستا، نظریه پرداز فکور حوزۀ آموزش، یکی از محورهای نظرورزی خود را فراتر رفتن از گفتمان «یادگیری‌زده» در عرصۀ آموزش قرار داده. یادگیری‌زدگی نگاهی فردگرایانه به آموزش را بسط داده که در آن کردارها و خواسته‌های فردی یادگیرندگان مرکزیت یافته است. بیستا اما این پرسش را پیش می‌کشد که آیا «یادگیری به مثابۀ اکتساب چیزها» مهم‌ترین غایت آموزشی است؟ و آیا این یادگیری آن قسم تجربه‌ای هست که بتواند سوژگی آدمی را برآورد و بپرورد؟ او می‌پرسد که آیا یادگیری به مثابۀ اکتساب به راستی می‌تواند سوژگی‌های دموکراتیک را برای مسئولانه زیستن در جهانی متکثر قوام دهد؟

کتاب   «فراسوی یادگیری؛ آموزش دموکراتیک برای آینده انسان»  با تیراژ  ششصدو شصت نسخه با قیمت دویست و پنجاه هزارتومان روانه کتابفروشی‌ها شده است.

