به گزارش ایلنا، محسن زنگنه، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، در حاشیه نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، ۲۰ آبان‌ماه) مجلس و در جریان بررسی نحوه اجرای سال نخست قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا اظهار کرد: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، یکی از بهترین وزارتخانه‌ها از حیث تحقق اهداف برنامه، است؛ به‌گونه‌ای که شاخص‌های عملکردی آن فراتر از اهداف تعیین‌شده در سند برنامه بوده است.

زنگنه با اشاره به افزایش آمار جذب گردشگران خارجی علی‌رغم شرایط مختلف در سال گذشته، افزود: در حوزه گردشگری، روند جذب گردشگر رشد قابل‌توجهی داشته است. همچنین ساخت و توسعه زیرساخت‌های اقامتی از جمله هتل‌ها، ثبت آثار ملی، فعال‌سازی موزه‌ها و تدوین سند جامع مدیریت صنایع‌دستی از جمله اقدامات مؤثر این وزارتخانه به شمار می‌رود.

زنگنه در پایان تصریح کرد: نظارت بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت به‌صورت مستمر و سیستمی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه دنبال می‌شود تا ضمن رصد دقیق پیشرفت‌ها، مسیر تحقق کامل اهداف این برنامه راهبردی برای کشور هموار شود.

