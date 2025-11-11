خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت:

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فراتر از اهداف برنامه هفتم عمل کرده است/ عملکرد موفق در جذب گردشگر خارجی، ساخت هتل، ثبت آثار و تدوین سند صنایع‌دستی

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فراتر از اهداف برنامه هفتم عمل کرده است/ عملکرد موفق در جذب گردشگر خارجی، ساخت هتل، ثبت آثار و تدوین سند صنایع‌دستی
کد خبر : 1712673
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت در مجلس شورای اسلامی، با ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در نخستین سال اجرای این برنامه، گفت: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از جمله دستگاه‌هایی است که در تحقق اهداف برنامه، فراتر از انتظارات عمل کرده و شاخص‌های آن از سنجه‌های مصوب عبور کرده است.

به گزارش ایلنا، محسن زنگنه، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، در حاشیه نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، ۲۰ آبان‌ماه) مجلس و در جریان بررسی نحوه اجرای سال نخست قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا اظهار کرد: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، یکی از بهترین وزارتخانه‌ها از حیث تحقق اهداف برنامه، است؛ به‌گونه‌ای که شاخص‌های عملکردی آن فراتر از اهداف تعیین‌شده در سند برنامه بوده است.

زنگنه با اشاره به افزایش آمار جذب گردشگران خارجی علی‌رغم شرایط مختلف در سال گذشته، افزود: در حوزه گردشگری، روند جذب گردشگر رشد قابل‌توجهی داشته است. همچنین ساخت و توسعه زیرساخت‌های اقامتی از جمله هتل‌ها، ثبت آثار ملی، فعال‌سازی موزه‌ها و تدوین سند جامع مدیریت صنایع‌دستی از جمله اقدامات مؤثر این وزارتخانه به شمار می‌رود.

زنگنه در پایان تصریح کرد: نظارت بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت به‌صورت مستمر و سیستمی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه دنبال می‌شود تا ضمن رصد دقیق پیشرفت‌ها، مسیر تحقق کامل اهداف این برنامه راهبردی برای کشور هموار شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ