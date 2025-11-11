اپرای حافظ به تالار فردوسی رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، اپرای حافظ در ادامه برگزاری اجراهای استانی خود از جمله شهرهای شیراز و ساری، از ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در تالار فردوسی تهران به روی صحنه می‌رود.

امیر پورخلجی آهنگسازی این اپرا را بر عهده داشته و علیرضا قربانی، علی زندوکیلی، وحید تاج، هاله سیفی‌زاده، زنده یاد اسحاق انور و ... با همراهی گروه کر نقش‌خوانان این اثر هستند.

اپرای حافظ در وصف اندیشه‌های لسان الغیب حافظ شیرازی ساخته شده و از نکات آن، خوانش نقش‌ها بر اساس ردیف‌های آوازی موسیقی ایرانی است. بخش های سمفونیک این اپرا به رهبری امیر پور خلجی و توسط ارکستر، در ووسه‌ی بلغارستان اجرا شده است.

بازی‌دهندگان اپرای عروسکی حافظ بیش از ۲۲ نفر هستند و قاسم رحمتی و غنچه نادگران به عنوان دستیاران این اپرا گروه را همراهی می‌کنند.

گروه تئاتر عروسکی آران تاکنون در گرگان، مشهد، شیراز، بابل، ساری، رم، دوبی، تفلیس، شارله ویل مزیه، پراگ،کیف، تورینو،کراکو لهستان و... اپراهای مختلفی چون، مولوی، عاشورا، رستم وسهراب و حافظ را اجرا کرده است.

اپرای عروسکی حافظ به نویسندگی، طراحی و کارگردانی بهروز غریب‌پور توسط گروه تئاتر عروسکی آران با تهیه‌کنندگی بنیاد رودکی از ۲۵ آبان ساعت ۱۹:۳۰ در تالار فردوسی روی صحنه می‌رود و فروش بلیت‌های آن از طریق سامانه تیوال صورت می‌گیرد.

