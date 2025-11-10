ایران آماده تعریف سبد گردشگری منطقهای و برگزاری نمایشگاه مشترک تهران–پنومپن است
در جریان دیدار وزرای گردشگری ایران و کامبوج، دو کشور با هدف گشودن فصل تازهای از همکاریهای فرهنگی و اقتصادی، بر تقویت پیوندهای مردمی، تبادل ظرفیتهای گردشگری و طراحی الگوی مشترک توسعه در صنعت سفر تاکید کردند؛ دیداری که میتواند آغازگر همکاریهای نوین ایران با شرق آسیا در چارچوب دیپلماسی گردشگری باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با «هوت هک» وزیر گردشگری کامبوج، در حاشیه بیستوششمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری در ریاض، با تاکید بر گسترش همکاریهای فرهنگی و گردشگری میان دو کشور، از برگزاری نمایشگاه مشترک معرفی ظرفیتهای گردشگری ایران و کامبوج در تهران خبر داد و پیشنهاد تشکیل سبد گردشگری منطقهای برای توسعه سفرهای بینالمللی را مطرح کرد.
کامبوج چهرهای زیبا و ظرفیتمند از شرق آسیا است
در ابتدای این دیدار، صالحیامیری با ابراز خرسندی از دیدار مجدد مقامات گردشگری کامبوج گفت: کامبوج کشوری زیبا، فرهنگی و غنی است که خاطرهای ماندگار از مهماننوازی مردم، طبیعت دلانگیز، معابد باشکوه و صنایعدستی ارزشمندش در ذهن من بر جای گذاشته است. زمانی که بهعنوان رئیس کمیته ملی المپیک ایران به این کشور سفر کردم، از نزدیک شاهد جذابیتهای گردشگری و تمدن باشکوه آن بودم.
وی افزود: کامبوج امروز با رشد اقتصادی پایدار و توسعه زیرساختهای مدرن، یکی از مقاصد در حال رشد گردشگری در شرق آسیاست. لازم است تصویر تازه و واقعی این کشور در سطح جهانی بازتاب یابد تا به جایگاه شایسته خود در صنعت گردشگری بینالمللی برسد.
دعوت برای همکاری در نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران
وزیر میراثفرهنگی کشورمان با اشاره به ظرفیتهای بالای همکاری میان دو کشور تاکید کرد: ما علاقهمندیم با برگزاری نمایشگاههای مشترک، ظرفیتهای گردشگری ایران را در کامبوج و متقابلاً زیباییهای فرهنگی و طبیعی کامبوج را در ایران معرفی کنیم. نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران در ماه فوریه با حضور ۳۱ استان ایران برگزار میشود و از شما و هیات کامبوج برای حضور رسمی در این رویداد دعوت میکنیم.
پیشنهاد تشکیل سبد گردشگری منطقهای
صالحیامیری در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی دو کشور گفت: ایران و کامبوج میتوانند با همکاری کشورهای هممنطقه، سبد گردشگری منطقهای تعریف کنند. این مدل میتواند مجموعهای از مسیرهای گردشگری فرهنگی، مذهبی و طبیعی را در قالب بستههای مشترک سفر معرفی کند تا تعاملات مردم با مردم میان ملتهای آسیایی گسترش یابد.
وی تاکید کرد: گسترش روابط میان معلمان، دانشگاهیان و فعالان گردشگری دو کشور میتواند بستر انتقال تجربه و شکلگیری همکاریهای پایدار را فراهم کند. ما بر این باوریم که دیپلماسی گردشگری بهترین ابزار برای نزدیکی ملتها و گسترش صلح و شناخت متقابل است.
پاسخ مثبت وزیر گردشگری کامبوج به پیشنهادات ایران
در ادامه، «هوت هک» وزیر گردشگری کامبوج، با ابراز خرسندی از گفتوگو با هیات ایرانی گفت: پیشنهادات ارائه شده بسیار سازنده و آیندهنگر است. ما آمادگی داریم با امضای تفاهمنامه همکاری، گام نخست را برای اجرای برنامههای مشترک در حوزه گردشگری برداریم.
وی افزود: از دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران برای حضور در نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران تشکر میکنم و مشتاقم هرچه زودتر با هیأت رسمی به ایران سفر کنم. کامبوج نیز متقابلاً از ایران برای حضور در رویدادهای گردشگری خود دعوت خواهد کرد.
وزیر گردشگری کامبوج با اشاره به روابط دوستانه دو ملت گفت: روابط مردم با مردم میان دو کشور ما همواره مثبت و سازنده بوده است و میتواند در تقویت پیوندهای فرهنگی و اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند.
وی در پایان با ابلاغ پیام نخستوزیر کامبوج اظهار داشت: دولت و ملت کامبوج برای ملت ایران آرزوی سلامت، شکوفایی و رونق اقتصادی دارند و امیدواریم این گفتوگوها به آغاز مرحلهای نو در همکاریهای گردشگری و فرهنگی میان دو کشور منجر شود.
در پایان این دیدار، دو وزیر بر توسعه همکاریهای فرهنگی، امضای تفاهمنامه گردشگری، تبادل هیأتهای تخصصی، حضور متقابل در نمایشگاههای بینالمللی و تعریف سبد گردشگری منطقهای تاکید کردند.