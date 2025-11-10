آغاز نمایش عمومی «شگرد» در تلوبیون

به گزارش ایلنا به نقل از واحد ارتباطات و جریان سازی مرکز مستند سوره، مستند تحسین‌شده «شگرد» محصول مرکز مستند سوره، پس از درخشش در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی، از امروز به‌صورت رسمی در پلتفرم تلوبیون در دسترس عموم مردم قرار گرفت.

مستند سینمایی «شگرد» به تهیه کنندگی و کارگردانی جعفر صادقی که پیش تر موفق به کسب سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند از چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر و مدال بلورین چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی میلان شده بود، از امروز به‌صورت رسمی در پلتفرم تلوبیون منتشر شد تا مخاطبان بتوانند این اثر را به‌صورت رایگان تماشا کنند.

«شگرد» روایتی صمیمی و الهام‌بخش از تلاش‌های یک مربی کشتی دلسوز است که با همت و هزینه‌ شخصی خود، نوجوانان و کودکان علاقه‌مند به این ورزش را آموزش می‌دهد و آن‌ها را برای حضور در مسابقات رسمی کشتی آماده می‌کند. فیلم با نگاهی انسانی و بی‌واسطه، پشت‌صحنه‌ زندگی و دشواری‌های این مربی را به تصویر می‌کشد؛ مردی که عشق به شاگردان و باور به تغییر را جایگزین امکانات مالی و حمایت‌های دولتی کرده است.

علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی: https://telewebion.com/product/0xc71aae0 مستند سینمایی «شگرد» را تماشا کنند.

همچنین فعالان فرهنگی و دانشگاهی جهت هماهنگی اکران گروهی و سیار این فیلم، می‌توانند با شماره ٩١٠٧١٢۵٣-٠٢١ و ۰۹۳۰۴۱۰۳۰۰۸ دفتر پخش سیار بهمن سبز تماس بگیرند یا از طریق درگاه اینترنتی esayar.ir (https://esayar.ir/) درخواست خود را ثبت کنند.

عوامل اصلی مستند «شگرد» عبارتند از: تهیه کننده و کارگردان: جعفر صادقی، تصویربرداران: سیاوش پاکدل و مسعود طهماسبی، آهنگساز: امیر شمس، صدابردار: افشین اشراقی، مسئول هلی شات: احمد اسماعیلی، ساخت تیزر: محمدحسن خسروبابایی.

