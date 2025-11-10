صالحیامیری: ایران و عمان در مسیر توسعه گردشگری دریایی و سلامت گام برمیدارند/ المحروقی: ایران شریک راهبردی و منبع ثبات منطقه است
در حاشیه بیستوششمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد در ریاض، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با سالم بن محمد المحروقی وزیر میراثفرهنگی و گردشگری عمان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در ریاض، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی جمهوری اسلامی ایران با سالم بن محمد المحروقی وزیر میراثفرهنگی و گردشگری عمان دیدار و درباره تقویت همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف گردشگری گفتوگو کرد.
در این دیدار، صالحیامیری با اشاره به سیاستهای کلان دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد دریا محور و گردشگری دریایی گفت: سیاست ما بر پایه گسترش همکاریهای منطقهای و فعالسازی ظرفیتهای خلیجفارس است. توسعه گردشگری دریایی نهتنها زمینهساز تعامل فرهنگی و اقتصادی ملتهاست، بلکه به تحکیم پیوندهای انسانی میان دو کشور برادر ایران و عمان نیز کمک میکند.
وی با اشاره به نقش مؤثر رهبر معظم انقلاب و تاکید رئیسجمهور بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و گردشگری افزود: در هفته گذشته نشستی با استانداران استانهای ساحلی برگزار شد تا برنامه ملی توسعه گردشگری دریایی تدوین شود. در این مسیر، همکاری با عمان میتواند به الگویی موفق برای کل منطقه تبدیل شود.
وزیر میراثفرهنگی کشورمان در ادامه سه محور همکاری را پیشنهاد کرد و افزود: افزایش پروازهای مستقیم میان ایران و عمان از ۱۲ به ۶۰ پرواز هفتگی، برگزاری رالی گردشگری خودرویی و رویدادهای فرهنگی مشترک میان دو کشور و برگزاری نمایشگاههای متقابل گردشگری در تهران و مسقط برای معرفی ظرفیتهای دو ملت امری ضروری است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای گسترده ایران در حوزه گردشگری سلامت گفت: ایران با بیش از هزار بیمارستان و صدها هزار پزشک و متخصص، توان ارائه خدمات درمانی باکیفیت و مقرونبهصرفه به گردشگران عمانی را دارد. این بخش میتواند بهعنوان یکی از ارکان اصلی همکاری دو کشور گسترش یابد.
صالحیامیری در پایان از وزیر عمان دعوت کرد در نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران در بهمنماه حضور یابد و از نزدیک با ظرفیتها و پروژههای نوین گردشگری ایران آشنا شود.
تاکید وزیر عمان بر روابط راهبردی با ایران
در ادامه، سالم بن محمد المحروقی وزیر میراثفرهنگی و گردشگری عمان، با ابراز خرسندی از دیدار با وزیر ایرانی گفت: ایران برای ما شریکی راهبردی، تاریخی و منبعی از ثبات در منطقه است. روابط دو ملت بر پایه احترام و دوستی دیرینه بنا شده و ما همواره از توسعه همکاری با جمهوری اسلامی ایران استقبال کردهایم.
وی افزود: ایده گردشگری دریایی بسیار هوشمندانه و عملی است. عمان بیش از ۴۰ بندر و سه دریا در اطراف خود دارد و ما آمادهایم تفاهمنامهای مشترک برای توسعه گردشگری کروز و تبادل گردشگر دریایی با ایران امضا کنیم.
وزیر گردشگری عمان همچنین با اشاره به استقبال بالای شهروندان عمانی از سفر به ایران گفت: ایران مقصدی جذاب، امن و فرهنگی است که علاوه بر گردشگری سلامت، ظرفیت بالایی برای گردشگری تاریخی و طبیعی دارد.
وی از پیشنهاد برگزاری نمایشگاههای متقابل گردشگری و نیز پروژه ثبت مشترک میراث جهانی قناتها حمایت کرد و افزود: ما آمادگی داریم نمایشگاه گردشگری سلامت ایران را در مسقط برگزار کنیم تا مردم عمان با ظرفیتهای درمانی و گردشگری ایران آشنا شوند. ایران در حوزه پزشکی و خدمات سلامت جایگاه ممتازی در منطقه دارد.
در پایان این گفتوگو، دو وزیر بر گسترش همکاریهای مشترک در حوزه گردشگری دریایی، سلامت، فرهنگی و نمایشگاهی تاکید کردند و مقرر شد کارگروهی مشترک برای پیگیری مصوبات تشکیل شود.