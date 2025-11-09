اجرای نمایش «رامسس دوم» تمدید شد

به گزارش ایلنا، نمایش «رامسس دوم» کاری از رضا گوران، تهیه‌کنندگی محمد قدس از هفتم مهرماه ۱۴۰۴، ساعت ۲۰ در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است. این نمایش که تاکنون با ۳۲ اجرا، میزبان بیش‌از ۱۸ هزار مخاطب بوده فروشی بیش‌از ۸ میلیارد میلیون تومان داشته است.

«رامسس دوم» با استقبال و تحسین مخاطبان در روزهای ۲۵.۲۶ و ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

(به ترتیب حروف الفبا) سعید چنگیزیان، سحر دولتشاهی، علی شادمان و حدیث میرامینی گروه بازیگران نمایش «رامسس دوم» را تشکیل می‌دهند.

نمایش «رامسس دوم» نوشته سباستین تیری و ترجمه‌ای از شهلا حائری، کمدی‌سیاهی است با فضایی پرتعلیق و طنزآلود که مرز میان واقعیت و توهم را به چالش می‌کشد.

داستان نمایش درباره زوجی است که با نگرانی و هیجان در انتظار بازگشت دامادشان هستند، اما با ورود او از یک سفر طولانی، همه‌چیز شکل عجیبی به خود می‌گیرد…

دراماتورژ: فریور خراباتی، انتخاب موسیقی: آرش گوران، مشاور صحنه: سیامک احصائی، مشاور نور: رضا خضرائی، طراح صحنه: رضا گوران، طراح لباس: ندا نصر، طراح گریم: مونا جعفری، طراح نور: پدرام رضوانی، مجری طرح: علی اکباتانی، مدیر اجرا: پگاه خورطلب، دستیار تهیه‌کننده: سحر نزهت، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: الهه پورسند، گروه کارگردانی: بهزاد اسحاقی، محمدرضا زاهدی، دستیار گریم: محمدرضا فروتن، هانیه روحانی، ساخت ماسک و پروک: صادق مشهدی، دستیار لباس: مریم صفوی، احسان خدر، دوخت لباس: زهرا ابوالحسنی، طراح صدا: شایان صفوی، مهندس صدا: عزیز اکبری، شایان صفوی، محمد اصغری اصل، مجری صدا: محمد اصغری اصل، تکنسین میکروفون: پوریا نجفی، مدیر صحنه: سعید رنجبر، ناصر آرین، دستیار صحنه: آرمان خسروی، پگاه رسائی، یاسمن کاربخش، پیام شیخ نواز جاهد، پگاه زارع، ساخت دکور: محمد حسین نفری آزاد، دستیار ساخت دکور: مهدی نفری آزاد، کیارش حاجی زاده، امور مالی: مهسا قدوسی، دستیار نور: نازنین غلام‌زاده، تکنسین تصویر: امیر خوارزمی، طراح گرافیک و تبلیغات: میثم میرزایی، مدیر تبلیغات: رعنا نوری، عکاس: حسین حاجی بابایی، عکاس تبلیغات: کیارش مسیبی، روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: علی کیهانی دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.

پیش‌فروش بلیت‌های نمایش «رامسس دوم» در سایت فیدیبو و گیشه تئاتر انجام می‌شود.

