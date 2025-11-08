به گزارش ایلنا، نخستین نمایشگاه گروهی هنرگاه با حضور هنرمندان هنرهای تجسمی به نمایش عموم در خواهد آمد.

سمیرا آرمند مدیر برگزاری نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی در این خصوص گفت: این نمایشگاه با حضور اساتید برجسته هنرهای تجسمی از جمله ،مهتاب رخصتی،حمید جاوید، محمدزاده ،صفری، بیرانوند ،اکبری و....با مشارکت معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره ارشاد شهرستان قرچک در گالری رسول مهر واقع در سعادت آباد ۱۶ آذر برگزار میگردد

وی گفت؛ اولین ایستگاه هنرگاه با حضور چهرهای هنرهای تجسمی از ۱۶ لغایت ۱۹ آذر با آثار خود، میزبان علاقمندان خواهند بود.

با توجه به آثار راه یافته، قطعا سطح و کیفیت هنر شرکت کنندگان از دید مخاطبان نیز مورد سنجش قرار خواهد گرفت

وی در پایان از همه علاقمندان به هنرهای تجسمی جهت حضور در افتتاحیه ۱۶ آدر ساعت ۱۶ دعودت بعمل آورد.

