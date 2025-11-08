خبرگزاری کار ایران
نمایشگاه حجت امانی با «سه اپیزود» برگزار می‌شود

نمایشگاه حجت امانی با «سه اپیزود» برگزار می‌شود
کد خبر : 1711243
گالری ایوان تهران از جمعه ۲۳ آبان‌ماه میزبان نمایشگاه آثار «حجت امانی» خواهد بود.

به گزارش ایلنا، گالری ایوان تهران از جمعه ۲۳ آبان‌ماه میزبان نمایشگاه آثار «حجت امانی»  در «سه اپیزود» می‌شود؛ مجموعه‌ای پژوهشی که مروری بر آثار، پیش‌طرح‌ها و نگاه چندوجهی این هنرمند معاصر دارد.

اپیزود نخست شامل سه بخش «فرشتگان»، «چهره‌های دلربا» و «تبادلات فرهنگی» است. در بخش پایانی، آثاری از همکاری فرهنگی امانی با هنرمندان بین‌المللی همچون ادوارد لوسی اسمیت، سیندی شرمن، ژان لویی هس، گری ورنل و گوتفرید یونکر به نمایش درمی‌آید.

حجت امانی از هنرمندان  ایرانی است که آثارش ترکیبی از رسانه‌های گوناگون بوده و در موزه‌های معتبر جهان از جمله لاکما، موزه هنر اسلامی دوحه و موزه پنج قاره آلمان نگهداری می‌شود.

در بخشی از  استیتمنت این نمایشگاه آمده است: «حجت امانی هنرهای سنتی را عمیقا می شناسد بطوری که پیشینه او نشان می دهد او را می توان هنرمند سنتی با شناخت و درک عمیق دانست اما او باور دارد که گذشته را نباید تقلید کرد بلکه باید از آن عبور کرد. همان گونه که ادوارد لوسی اسمیت درباره او گفته است امانی بین جهان سنتی و معاصر پلی زده است تا هنر گذشته را با بیان نو  ارایه دهد. 

نمایشگاه تا ۷ آذرماه در گالری ایوان، الهیه، خیابان مهدیه، خیابان لسانی، نبش کوچه حمید، پلاک ۱ ادامه دارد.

انتهای پیام/
