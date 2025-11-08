زمان اجرای عموم نمایش «دوستان با محبت» مشخص شد

به گزارش ایلنا، نمایش «دوستان با محبت» یکی از نمایشنامه‌های حمید جبلی است که در آن داستان سه رفیق قدیمی تئاتر روایت می‌‌شود که سال‌ها پس از درگذشت یکی از آن‌ها، دخترِ او تصمیم می‌گیرد تا آخرین نوشته‌ پدرش را با همکاری دو دوست دیگر، روی صحنه زنده کند.

اصغر سمسارزاده، مریم پیوندحیدری، فرزاد برهمن و اسماعیل خلج بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به: رحمت امینی (مشاور پروژه)، آکادمی آکتور(مجری طرح)، کیارش ظریفی و مبین الماسی (طراحان صحنه و نور)، مریم پیوند حیدری(طراحی لباس)، فرزاد برهمن(موزیسن و خواننده)، علی زندیه(طراح پوستر، گرافیک و تبلیغات)، مریم پیوند حیدری(دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز)، مهدیه گیلوری(مدیر صحنه)، گروه

مراکی(طراحی و ساخت دکور)، شایان عظیمی(عکاس) و حامد قریب (مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه) اشاره کرد.

نمایش «دوستان با محبت» از چهارشنبه ۲۱ آبان، هرشب(به غیر از شنبه‌ها) ساعت ۱۸:۴۵ در سالن ۷ بوتیک هنر ایران روی صحنه رفته تا ۹ آذر ماه میزبان مخاطبان است.

علاقمندان به تماشای این اثر می‌توانند، با مراجعه به سایت تیوال یا با مراجعه حضوری به گیشه بوتیک هنر ایران(واقع در خیابان نوفل‌شاتو، جنب پردیس تئاتر شهرزاد) نسبت به خرید بلیت آن اقدام کنند.

انتهای پیام/