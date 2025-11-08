به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، شیرین شادفر برپایی نمایشگاه‌های کتاب در سطح شهر با برنامه‌های جذاب ویژه کودکان و نوجوانان را یکی از مؤثرترین راهکارهای نهادینه کردن کتابخوانی می‌داند و معتقد است جای برنامه‌های عمومی برای تشویق جامعه به مطالعه خالی است.

شیرین شادفر؛ برگزیده چهل‌ویکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه «عرفان و تصوف» برای ترجمه کتاب «پیشگامان کهن تصوف» به ستاد خبری سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، گفت: نمایشگاه‌های کتاب یکی از اقدامات مؤثر در جذب مخاطب هستند. در هفته کتاب می‌توان با برپایی نمایشگاه‌های کتاب در سطح شهر همراه با ارائه برنامه‌های جذاب، مخصوصاً برای کودکان و نوجوانان، علاقه به کتاب و کتاب‌خوانی را در آنان ایجاد کرد. برای نهادینه شدن کتاب‌خوانی باید این عادت از کودکی شکل بگیرد.

این مترجم و محقق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خلأ موجود در برنامه‌های ترویجی افزود: در زمینه برنامه‌های ترویجی هرچه کار شود، بازهم کم است. خوب است در هفته کتاب به برنامه‌های عمومی بلندمدتی بیندیشیم که بر اثر آن جامعه تشویق شود که مطالعه را جایگزین پرسه در فضای مجازی بی‌محتوا کنند.

شادفر درباره کتاب برگزیده خود نیز چنین توضیح داد: کتاب «پیشگامان کهن تصوف» تألیف ریشارد گراملیش، شامل شرح احوال ۲۲ تن از بزرگان تصوف است که در دو جلد سامان یافته است. در جلد نخست، سیزده تن از مشایخ غرب جهان اسلام در بصره و بغداد و در جلد دوم، نه نفر از مشایخ شرق در ایران و به‌ویژه خراسان معرفی شده‌اند. این اثر به منبعی کلاسیک دربارۀ تصوف بدل شده و نویسنده در آن کوشیده با استفاده از اطلاعات پراکنده در منابع معدود، احوال این پیشگامان را با تمرکز بر آراء و شیوۀ زندگی‌شان بازسازی کند.

سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از بیست‌وچهارم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۴) برگزار می‌شود.

انتهای پیام/