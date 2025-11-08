نمایش و نقد «بندباز» در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، فیلم سینمایی «بندباز» ساخته رابرت زمکیس، محصول ۲۰۱۵ آمریکا، با هنرمندی جوزف گوردون و بن کینگزلی در ژانر درام، بیوگرافی و ماجراجویی یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در سالن فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن با حضور کورش جاهد (مدرس سینما) نقد و بررسی می‌شود.

این فیلم ماجرای واقعی راه رفتن غیرقانونی فیلیپ پتی بر روی طناب متصل بین برج‌های مرکز تجارت جهانی در سال ۱۹۷۴ را به تصویر می‌کشد.

در وبگاه راتن تومیتوز، ٪۸۵ از ۱۰۰ بررسی منتقدین درباره این فیلم مثبت است و این فیلم میانگینِ امتیاز ۷.۴ از ۱۰ را در وبگاه imdb اختیار دارد. فیلم بندباز در وبگاه لترباکسد نیز امتیاز ۳.۷/۵ را کسب کرده است که نشان‌گر «نقدهای خیلی مطلوب» است.

رابرت زمکیس کارگردان آثاری همچون بازگشت به آینده، فارست گامپ، تماس، دورافتاده، پرواز و قطار سریع السیر قطبی است.

علاقمندان برای حضور در ششصد و هفتاد و دومین نشست باشگاه فیلم تهران می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند و یا با شماره‌های ۲۰.۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند. همچنین برای رزرو صندلی نیز می‌توانند به بخش فیلم خارجی و یا صفحه فرهنگسرای ارسباران در سایت سینماتیکت مراجعه کنند.

