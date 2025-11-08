خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایش و نقد «بندباز» در فرهنگسرای ارسباران

نمایش و نقد «بندباز» در فرهنگسرای ارسباران
کد خبر : 1711180
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم سینمایی «بندباز» به کارگردانی رابرت زمکیس یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ در فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، فیلم سینمایی «بندباز» ساخته رابرت زمکیس، محصول ۲۰۱۵ آمریکا، با هنرمندی جوزف گوردون و بن کینگزلی در ژانر درام، بیوگرافی و ماجراجویی یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در سالن فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن با حضور کورش جاهد (مدرس سینما) نقد و بررسی می‌شود.

این فیلم ماجرای واقعی راه رفتن غیرقانونی فیلیپ پتی بر روی طناب متصل بین برج‌های مرکز تجارت جهانی در سال ۱۹۷۴ را به تصویر می‌کشد.

در وبگاه راتن تومیتوز، ٪۸۵ از ۱۰۰ بررسی منتقدین درباره این فیلم مثبت است و این فیلم میانگینِ امتیاز ۷.۴ از ۱۰ را در وبگاه imdb اختیار دارد. فیلم بندباز در وبگاه لترباکسد نیز امتیاز ۳.۷/۵ را کسب کرده است که نشان‌گر «نقدهای خیلی مطلوب» است.

رابرت زمکیس کارگردان آثاری همچون بازگشت به آینده، فارست گامپ، تماس، دورافتاده، پرواز و قطار سریع السیر قطبی است.

علاقمندان برای حضور در ششصد و هفتاد و دومین نشست باشگاه فیلم تهران می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند و یا با شماره‌های ۲۰.۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند. همچنین برای رزرو صندلی نیز می‌توانند به بخش فیلم خارجی و یا صفحه فرهنگسرای ارسباران در سایت سینماتیکت مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ