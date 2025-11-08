به گزارش ایلنا، نشست تخصصی «فانوس خیال» به همت کانون سینماوتئاتر فانتاسماگوریا؛ وابسته به گروه پژوهشی پیدایش در خانه‌ی فرهنگ و هنر گویا به نمایش و نقد و بررسی مستند پرتره‌ی «درباره‌ی مهرداد بهار» می‌پردازد.

این مستند ۷۵ دقیقه‌ای روایتی است از زندگی مهرداد بهار ایران‌شناس، زبان‌شناس و اسطوره‌شناس و پژوهشگر ایرانی است و پنجمین فرزند محمدتقی بهار «ملک‌الشعرا» است.

طرح پژوهشی «فانوس خیال» طرحی است که از طرف کانون سینماوتئاتر فانتاسماگوریا؛ وابسته به گروه پژوهشی پیدایش، برای نمایش و نقد مستند پرتره‌های فرهنگی-هنری ایرانی طراحی و نشست نخست فانوس خیال به مناسبت سالگرد مهرداد بهار به مستندپرتره‌ی او اختصاص داده‌ شده است.

در نخستین نشست فانوس خیال؛ مستندپرتره‌ی «درباره‌ی مهرداد بهار» با حضور فیلمساز پیام مستوفی نمایش داده می‌شود و از سوی منتقدان جواد صفوی و دکتر بهروز عوض‌پور نقد و بررسی خواهد شد.

نشست تخصصی مستند پرتره‌ی «درباره‌ی مهرداد بهار» سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه ساعت ۱۸ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند به خانه‌ی فرهنگ و هنر گویا به نشانی خیابان کریمخان زند روبه‌روی ایرانشهر شماره‌ی ۹۱ مراجعه کنند.

انتهای پیام/