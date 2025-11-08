به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه یک سیما، مستند «زنگ امید» با هدف روایت مسیر پیشرفت، تلاش و موفقیت دانش‌آموزان ایران تولید شده است. در فصل دوم این مجموعه پنج‌قسمتی، داستان نوجوانانی روایت می‌شود که با پشتکار، انگیزه و انتخاب مسیر درست زندگی، با وجود تمام سختی‌ها و شکست‌های احتمالی، هیچ‌گاه از حرکت به سوی هدف بازنایستاده‌اند.

در این فصل، روایت‌هایی الهام‌بخش از نوجوانان نخبه علمی کشور از نقاط مختلف ایران به تصویر کشیده شده است؛ نوجوانانی که با وجود موانع و محدودیت‌ها، توانسته‌اند در مسیر علم، خلاقیت و نوآوری گام بردارند. پرداختن به قشر نوجوان – که کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته – از محورهای اصلی این پروژه است.

هدف اصلی مجموعه «زنگ امید»، ارائه تصویری واقعی و صادقانه از زندگی نوجوانان موفق در استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاهای کشور است تا الگویی امیدبخش برای سایر نوجوانان و خانواده‌های ایرانی باشد.

این مجموعه به تهیه‌کنندگی امید نعیمی‌خرد و کارگردانی میثم ملکی‌پور، ایمان ایزی، محسن تقی‌زاده و امیرمحمد مروی، توسط گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما تولید شده است.

در فصل دوم «زنگ امید»، هر قسمت به یکی از استان‌ها و نوجوانان موفق آن منطقه اختصاص دارد. در این فصل، محسن تقی‌زاده در شیراز زندگی دایانا زارعی را روایت کرده است. ایمان ایزی دو قسمت از این مجموعه را کارگردانی کرده؛ یکی در زنجان با روایت زهرا مرادی و دیگری در قائم‌شهر با روایت نگار سهرابی‌پور. همچنین امیرمحمد مروی در یزد به زندگی کوثر ناصریان و میثم ملکی‌پور در پیشوا به داستان نازنین بختیاری پرداخته است.

گفتنی است فصل نخست «زنگ امید» همزمان با شروع سال تحصیلی جدید و در قالب رویداد «نوروز دانش» در پنج قسمت تولید و در شهرهای تهران، آران و بیدگل و دمق (استان همدان) تصویربرداری شده بود. در فصل دوم، این روایت امیدبخش به سایر استان‌ها و مناطق کشور گسترش یافته است

