آغاز اکران آنلاین «صددام» از ۲۰ آبان

فیلم سینمایی «صددام» به کارگردانی از سه شنبه ۲۰ آبان در سینما آنلاین فیلم نت عرضه می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، فیلم سینمایی «صددام» به کارگردانی پدرام پورامیری، از سه شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۲۰ در سینما آنلاین فیلم نت عرضه می‌شود.

در خلاصه فیلم «صددام» آمده است: «صددام» داستان مردی است که به دلیل شباهتش با صدام حسین، به عنوان بدل او انتخاب می‌شود تا عملیاتی را در تهران اجرا کند.

رضا عطاران در نقش صلاح شریف بدل صدام، پریناز ایزدیار در نقش ثریا سرور، آزاده صمدی در نقش حلیمه رسن، عباس جمشیدی فر در نقش خشایار، امیراحمد قزوینی، سیاوش چراغی‌پور بازیگران این کمدی هستند.

عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: پدرام پورامیری، نویسندگان: پدرام پورامیری و رضا فخار، موسیقی: سروش انتظامی، فیلمبرداری: حسن لشگری، تدوین: اسماعیل علیزاده، مدیر فیلمبرداری: حسن لشگری، مدیر تولید: مینا سنگ سفید، مدیر برنامه‌ریزی: بهنام راهنمایی، طراح لباس: پگاه سعیدی، طراح گریم: عباس عباسی، صدابردار: سعید زند، تدوین: اسماعیل علیزاده، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان و عکاس: مریم تخت کشیان.

همزمان با اکران فیلم «صددام»، اکران فیلم «کوکتل مولوتف» به پایان می‌رسد و فیلم‌های «اتاقک گلی»، «خانه ارواح» و «غیبت موجه» به صورت نیم بها در روز سه شنبه عرضه می‌شوند.

بلیت سینما آنلاین ۱۳۰ هزار تومان است و برای تهیه بلیت نیاز به خرید اشتراک فیلم نت نیست.

