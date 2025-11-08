مستند «بریکولاژ» به کارگردانی محمود توسلیان در پلتفرم هاشور منتشر شد

به گزارش ایلنا، مستند «بریکولاژ» پرتره‌ای از زندگی و جهان ذهنی نادر مشایخی، آهنگساز و رهبر ارکستر نام‌آشنای ایرانی است که با نگاهی خلاقانه و تجربی به رابطه‌ی موسیقی، فلسفه و زیست هنرمندانه می‌پردازد. تدوین این فیلم به عهدۀ خدایار قاقانی بوده است.

«بریکولاژ» در زمان نمایش خود در جشنواره سینماحقیقت با استقبال منتقدان و مخاطبان روبه‌رو شد و به‌واسطه‌ی زبان تصویری خاص و ساختار شاعرانه‌اش، یکی از آثار متفاوت این دوره از جشنواره به شمار آمد.

اکنون علاقه‌مندان می‌توانند این مستند را از طریق پلتفرم هاشور به نشانی hashure.com تماشا کنند.

