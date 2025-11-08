خبرگزاری کار ایران
مستند «بریکولاژ» به کارگردانی محمود توسلیان در پلتفرم هاشور منتشر شد

مستند «بریکولاژ» به کارگردانی محمود توسلیان در پلتفرم هاشور منتشر شد
مستند «بریکولاژ» به کارگردانی محمود توسلیان و تهیه‌کنندگی رحمان حاصلی، پس از حضور موفق در هفدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت، در پلتفرم نمایش آنلاین هاشور منتشر شد.

به گزارش ایلنا،  مستند «بریکولاژ» پرتره‌ای از زندگی و جهان ذهنی نادر مشایخی، آهنگساز و رهبر ارکستر نام‌آشنای ایرانی است که با نگاهی خلاقانه و تجربی به رابطه‌ی موسیقی، فلسفه و زیست هنرمندانه می‌پردازد. تدوین این فیلم به عهدۀ خدایار قاقانی بوده است.

«بریکولاژ» در زمان نمایش خود در جشنواره سینماحقیقت با استقبال منتقدان و مخاطبان روبه‌رو شد و به‌واسطه‌ی زبان تصویری خاص و ساختار شاعرانه‌اش، یکی از آثار متفاوت این دوره از جشنواره به شمار آمد.

اکنون علاقه‌مندان می‌توانند این مستند را از طریق پلتفرم هاشور به نشانی   hashure.com تماشا کنند.

