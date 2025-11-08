به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، علی بخشی‌زاده، معاون صدای رسانه ملی گفت: وقتی از ماموریت رادیو صحبت می‌کنیم، منظورمان فقط اطلاع‌رسانی نیست؛ رادیو امروز به عنوان یک رسانه زنده و اجتماعی، روایتگر پیشرفت‌ها، فرهنگ‌ها و ظرفیت‌های متنوع ایران است. در استان خراسان جنوبی، این نگاه به‌خوبی جلوه‌گر خواهد شد.

او توضیح داد: در طرح ایران‌جان، رادیو با حضور میدانی و برنامه‌های مشترک بین شبکه‌ای، چهره واقعی خراسان جنوبی را روایت می‌کند. در مجموع ۷۶ عنوان برنامه در قالب ۳۰۵ برنامه و به مدت بیش از ۷۱۳۲ دقیقه از شبکه‌های مختلف رادیویی روی آنتن خواهد رفت. علاوه بر این، هفت برنامه میدانی با مجموع ۷۰۵ دقیقه زمان نیز از خراسان جنوبی پخش می‌شود. این حضور، نشانگر پیوند عمیق رادیو با متن زندگی مردم است.

بخشی‌زاده با اشاره به تنوع شبکه‌ها و موضوعات، بیان کرد: رادیو ایران به مسائل کلان و واقعی استان می‌پردازد؛ از مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری گرفته تا معرفی دستاوردها و شهدای شاخص، هنرمندان بومی و ظرفیت‌های فرهنگی و روستایی. برنامه‌هایی مانند دستور کار، مستند ایران، پلاک هشت، با ایرانیاران، راهی به آبادی، زیر آسمان ایران و ... با همین هدف تولید می‌شوند.

او در ادامه از مشارکت دیگر شبکه‌ها نیز سخن گفت: رادیو جوان با برنامه‌هایی چون موج جوونی و جام جوونی، به دغدغه‌های نسل نو در استان می‌پردازد. برنامه‌هایی نظیر کوچه شهید و بلامانع را برای معرفی شهدای شاخص و چالش‌های تولید دنبال می‌کند. همچنین برنامه‌های دیگری هم دارد. رادیو معارف نیز در برنامه‌هایی مانند به رنگ خدا، به امید دیدار، مهربان باشیم، همنشین و ... به گفت‌وگو با مادران و همسران شهدا، معرفی مساجد شاخص و ... می‌پردازد.

او با اشاره به نقش فرهنگی و اجتماعی رادیو، ادامه داد: رادیو فرهنگ در برنامه‌هایی نظیر هفت کوچه، سرزمین من، ققنوس، صبح به وقت فرهنگ و ... به معرفی چهره‌های فرهنگی، هنرمندان و کارآفرینان استان می‌پردازد. در همین حال رادیو سلامت با برنامه‌هایی چون به زندگی سلام کن، دهگرد، سپهر دانش و ... بسته‌های اطلاع‌رسانی ویژه برای مردم به‌ویژه در روستاها تهیه کرده است.

بخشی‌زاده با تاکید بر نقش اقتصادی رسانه ملی، افزود: رادیو اقتصاد با برنامه‌هایی مانند گذر بازار، مسابقه بیست، رهیافت و ... به بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، دستاوردهای کارآفرینان و چالش‌های تولید در استان می‌پردازد، در حالی که رادیو قرآن نیز محافل قرآنی و تلاوت قاریان خراسان جنوبی را پوشش می‌دهد.

به گفته او، سایر شبکه‌ها نیز سهم خود را در روایت این استان ایفا خواهند کرد. وی بیان کرد:

رادیو ورزش در برنامه‌هایی چون جهان ورزش، ایران خاک دلیران، بانوی ایرانی و... به معرفی قهرمانان و جاذبه‌های ورزشی استان می‌پردازد. رادیو صبا در قالب برنامه‌های روستا دوستا، دو راهی، دنگ و فنگ، کاشیا و ....ظرفیت‌های گردشگری و هنری را معرفی می‌کند. همچنین رادیو نمایش با خورجین و استودیو هشت آثار نمایشی و فرهنگی بومی را بازتاب می‌دهد. رادیو پیام در برنامه‌های پیام روز و پیام پیشرفت به آثار تاریخی و تمدنی این خطه می‌پردازد و رادیو آوا در قالب ویژه‌برنامه آوای خراسان ایران به موسیقی و آواهای محلی اختصاص دارد.

بخشی‌زاده در پایان گفت: خراسان جنوبی تنها یک نقطه در نقشه ایران نیست؛ بلکه نمونه‌ای از هم‌افزایی رسانه و مردم است. رادیو، با صدای همه شبکه‌هایش، تلاش می‌کند ایران را از زبان مردمش روایت کند؛ چون رادیو، صدای ایران است.

