به گزارش خبرنگار ایلنا، در ابتدای این نشست مریم پیرکاری دبیر نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر گفت: جشنواره فیلم شهر یک رویداد دوسالانه است که آخرین دوره آن در تیرماه ۱۴۰۱ برگزار شد و به طور طبیعی دوره بعدی باید در سال ۱۴۰۳ برگزار می‌شد اما متأسفانه به دلیل اتفاق‌‌های غیر قابل پیش‌بینی جاری در کشور نظیر شهادت آیت الله رئیسی، اسماعیل هنیه، سیدحسن نصرالله و همچنین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم با یک سال تاخیر برگزار می‌شود.

پیرکاری ادامه داد: پس از جنگ تحمیلی دوازده روزه، شهر تهران معنای متفاوتی در نسبت با مفهوم شهر و همچنین به عنوان پایتخت ایران پیدا کرد. همچنین رخدادهای اخیر باعث شد تا بین شهروندان و هنرمندان نسبت به برگزاری این جشنواره نوعی احساس نیاز وجود داشته باشد. نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر دارای بخش‌های مختلفی نظیر سینمای ایران، بین‌الملل، پویانمایی، فیلم کوتاه و مستند است. همچنین امسال بخش تازه‌ای مطابق با فراخوان سال گذشته به این جشنواره اضافه شده است که مطابق آن، برای علاقه‌مندان به فیلمنامه‌نویسی پارامترهایی به صورت موضوعی در خصوص دریافت طرح و فیلمنامه های سینمایی اعلام شد. در نهایت ۳۱۸ اثر به عنوان طرح و فیلمنامه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که هم‌اکنون داوران در حال ارزیابی این آثار هستند.

دبیر نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر با اشاره به بخش‌های مختلف این رویداد، یادآور شد: بخش سینمای ایران شامل فیلم‌های اکران شده پس از سال ۱۴۰۱ است و این آثار توسط ستاد جشنواره انتخاب و برای داوری ارسال شد.

این دوره از جشنواره از تاریخ ۱۹ الی ۲۱ آبان در پردیس سینما گالری ملت برگزار می‌شود و آثار حاضر در بخش بین‌الملل، کوتاه، مستند، پویانمایی و مرمت شده اکران خواهند شد. همچنین در این دوره نمایشگاه کتاب با موضوع شهری و به طور مشخص پیوند شهر و سینما برقرار خواهد بود که مراجعه کنندگان می‌توانند از این نمایشگاه دیدن کرده و از هدایایی ویژه برخوردار شوند.

وی بیان کرد: در جشنواره نهم بخشی تحت عنوان مسابقه و گالری عکس خواهیم داشت که در فضای پردیس سینماگالری ملت برگزار خواهد شد. همچنین برنامه‌هایی تحت عنوان تقدیر، بزرگداشت و تجلیل از چهره‌های فعال در عرصه سینما طی مدت جشنواره در خانه جشنواره انجام خواهد شد و در اختتامیه این دوره نیز برگزاری بزرگداشت برنامه‌ریزی شده است.

پیرکاری با اشاره به داوران بخش سیمای ایران، تاکید کرد: در جشنواره نهم چهره‌های سینمایی به همراه مدیران شهری وظیفه داوری آثار را برعهده خواهند داشت. این افراد بر اساس حروف الفبا عبارتند از: محسن برمهانی، فرهاد توحیدی، روح‌الله سهرابی، سعید صدراییان، محمود کلاری، پریوش نظریه و محمدرضا ورزی. نهایت تلاش خود را صورت دادیم تا در داوری از مدیران موثر حوزه شهری، فردی حضور داشته باشد و آقای صدراییان به جهت فعالیت در سازمان فرهنگی هنری شهرداری و تحصیلات خود در رشته دکتری رسانه، برای حضور در ترکیب داوری انتخاب شدند.

در بخش دیگر این نشست، پیرکاری به پرسش خبرنگاران پاسخ داد و اظهار کرد: آنچه که در شهر و جشنواره اتفاق می‌افتد، دو موضوع کاملا متفاوت است. مسئولیت اتفاق‌های جاری در شهر برعهده متولیان دیگری است و رویکرد جشنواره فیلم شهر تنها معطوف به مقوله شهر و سینما است. ضمن باید درنظر گرفت که رویکرد سینماگران سینماگران نسبت به موضوع‌های شهری، مبحثی دیگر را می‌طلبد که در شیوه برگزاری این جشنواره نمی‌گنجد.

در ادامه، پیرکاری در پاسخ به پرسشی در خصوص فیلمنامه‌های ارسالی به بخش تازه جشنواره و تسهیلات درنظر گرفته شده برای این آثار و همچنین در خصوص سانسور فیلم‌های حاضر در جشنواره گفت: فیلمنامه‌هایی انتخاب شده دارای تسهیلاتی برای ساخت خواهند بود. یعنی فیلمنامه خریداری شده و برای تولید آن در شوراهای تصویر شهر بررسی‌هابی صورت می‌گیرد. یکی از رویکردها و اهداف این جشنواره، تزریق امید به جامعه از طریق آثار نمایشی است. به عقیده من در سینما و آثار نمایشی یا باید قهرمان ساخته و معرفی شود و یا بازنمایی از آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد، به قصد رویاسازی به جامعه صورت گیرد.

وی ادامه داد: اگر فیلمساز و مولف در حوزه سینما به آسیب‌های اجتماعی اشاره نکند، متولیان از کجا باید متوجه نارسایی‌ها شوند. البته گاهی تمام تولیدات اجتماعی به سمت سیاه‌نمایی می‌رود و در این شرایط امر رویاسازی و افزایش امید احساس می‌شود. اگر سینما تنها به رویا بپردازد نمی‌تواند برای مشکلات جاری ایجاد راه حل کرده و اثر گذار باشد. در این دوره و در بخش فیلم‌های مستند و فیلم کوتاه شاهد آثاری تلخ هستیم، اما به عقیده من این فیلم‌ها دارای نوعی تلنگر هستند که باید در جشنواره فیلم شهر به آن پرداخته شود.

پیرکاری در خصوص انتخاب علی اوجی به عنوان مدیر خانه جشنواره، عنوان کرد: ایشان تهیه کننده، کارگردان، برنامه ساز و بازیگر است و به همین دلیل انتخاب او در این سمت، غیر مرتبط به نظر نمی‌رسد. ضمن اینکه این هنرمند در میان شهروندان نیز فردی محبوب به شمار می‌رود.

مدیرعامل موسسه تصویر شهر خاطرنشان کرد: به عقیده من در آثار سینمای ایران، شهر به عنوان مکانی که در آن زیست جاری بوده و هویت بخش است دیده نمی‌شود. با مرکز مطالعات شهرداری نشست‌هایی برگزار شد و پارامترهایی برای بازنمایی در جشنواره، درنظر گرفته شد. اما شکلی از انتقال که به آن اشاره کردید، قطعا در سطحی مطلوب نیست و نیاز به کار بیشتر دارد.

وی ادامه داد: در بخش بین‌الملل ۱۲ اثر از کشورهای گرجستان تاجیکستان، هند، فرانسه، ترکیه، آذربایجان، عراق روسیه و چین حضور دارند.

پیرکاری در بخش دیگر این نشست اظهار کرد: حضور در جشنواره فیلم شهر قطعا برای شهروندان رایگان است. در ارزیابی فیلم‌های حاضر در بخش سینمای ایران، رویکردی شبیه به آکادمی اسکار درنظر گرفته شده تست و مطابق آن فیلم‌های نمایش داده شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در نتیجه ممکن است تماشای آن‌ها برای مردم جذابیت نداشته باشد. علاقه‌مند بودیم در فرهنگسراها، میادین شهری و بوستان‌ها به صورت اکران سیار فیلم‌های بخش کوتاه، مستند و همچنین آثار پرفروش را اکران کنیم. اما برگزاری جشنواره در نیمه دوم سال باعث شد تا این اتفاق صورت نگیرد. در جهت اجرای برنامه‌های اینچنینی، امیدوارم در سال‌های آتی بتوانیم تاریخ برگزاری آن را در موعد معینی ثابت نگه داریم. در تقویم ۱۴ مهر روز تهران است او علاقه داشتیم شروع جشنواره مصادف با این روز باشد اما به دلیل برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان نتوانستیم این اتفاق را رقم بزنیم. در این دوره پردیس‌های سینمایی رازی، تماشا و باغ کتاب درگیر جشنواره هستند و آثار این دوره در آن‌ها به نمایش درخواهد آمد. ضمن اینکه از طریق اپلیکشن شهرزاد مردم در فرآیند داوری دخیل هستند.

وی تأکید کرد: داورانی از بخش مدیریت شهری و مرکز مطالعات شهرداری در جشنواره حضور دارند که عقیده داشتند تصویری امیدوارانه از شهر خلق نشده است اما به عقیده من، این موضوع از روی غرض ورزی نبوده و می‌توان در حکم تلنگری برای مدیران و مسئولان باشد.

وی در خصوص خط قرمزهای این جشنواره در دریافت آثار نیز بیان کرد: هیچ خط کشی سیاسی در این جشنواره لحاظ نشده و از سوی طیف‌های مختلف، شاهد اثر در جشنواره هستیم. ضمن اینکه در سال‌های اخیر فیلم سینمایی وجود نداشته است که در نقد شهرداری باشد.

دبیر نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر در ادامه گفت: برخی جشنواره فیلم شهر را تنها مرتبط با تهران می‌دانند. می‌توان روی این موضوع تأمل داشت اما در هر صورت این جشنواره دارای بخش بین‌الملل است و این موضوع نشان می‌دهد از هر منطقه‌ای می‌توانیم شاهد انتخاب اثر باشیم.

وی درباره حضور آثار سینمایی ساخته شده با هوش مصنوعی گفت: در خصوص هوش مصنوعی اثری ارسال نشده و به همین دلیل، تمرکز جشنواره را در ساخت تیزر و ویدئو بر روی فناوری هوش مصنوعی قرار دادیم. در این دوره تولیدات اختصاصی جشنواره با استفاده از فناوری هوش مصنوعی آماده شده است.

پیرکاری در پاسخ به پرسشی درباره پرداختن به مسائل تازه زندگی شهری گفت: در تولیدات سینمای ایران آثاری در این سمت و سو به چشم نمی‌خورد و موسسه تصویر شهر به عنوان متولی تولیدات شهری در شهرداری تهران ظرفیت محدودی برای تولید آثار اینچنینی دارد. آثار سینمایی این دوره در خصوص زیست شهری، اخلاق شهروندی و مسئولیت پذیری هستند. اگر در فیلمی موضوع‌هایی همچون عشق، مسئولیت پذیری و.. مطرح شود، این موضوع می‌‌تواند مرتبط با شهر تلقی شده و برای حضور در جشنواره انتخاب شود. درباره مسائلی نظیر شهر هوشمند و محیط زیست نیاز است تا حمایت‌هایی صورت پذیرد. البته در این دوره از جشنواره فیلم شهر نشست‌هایی با این عناوین بزرگتر می‌شود و مهمانان بین‌المللی نیز دعوت شده‌اند. امیدوارم این موضوع به نتایج مناسبی ختم شود.

پیرکاری در پاسخ به پرسشی درباره بودجه جشنواره و نحوه اثرگذاری این رویداد گفت: امسال ۵۰ فیلم کوتاه در حوزه ترافیک تهیه شده‌اند که سازمان ترافیک با نظرات موسسه تصویر شهر به تولید آن‌‌ها اقدام کرده است که در این جشنواره رونمایی خواهد شد. ضمن اینکه امسال فیلم‌های بلند سینمایی با المان‌های شهری تهران تولید شده که در جشنواره فیلم فجر از آن‌ها رونمایی خواهد شد.

وی در بخش دیگر اظهاراتش تأکید کرد که در صورت پذیرش تهیه‌کنندگان آثار سینمایی، برخی آثار مثل جدیدترین فیلم محمدحسین مهدویان در جشنواره اکران خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره همچنین تور عکاسی برگزار کرده است و از عکاسان معتبر دعوت کردیم تا از شهر عکاسی کرده و آثار آن‌ها در جشنواره به نمایش در خواهد آمد.

دبیر نهمین جشنواره فیلم شهر خاطرنشان کرد: در این ۳ سال تلاش کردیم در رویکرد خود نوعی خساست در خرج کردن بودجه به خرج دهم. اینکه هدف از برگزاری جشنواره شهر چیست برای من مسئله است. در شورای سیاست‌گذاری جشنواره و همچنین در هیئت مدیره تصویر شهر صحبت‌هایی پیرامون موضوع‌های مختلف نظیر پررنگ‌تر بخش فیلمنامه‌‌های به نگارش درآمده توسط جوانان مستعد مطرح شد. اصلی‌ترین بحران در تولیدات سینمایی نبود فیلمنامه‌هایی باکیفیت است. در این جشنواره به بهانه این موضوع، فراخوان منتشر شد که بر روی آثار انتخاب شده سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت.

وی یادآور شد: شهرداری متولی برگزاری جشنواره‌ها در همه جای دنیا یا بسیاری از نقاط دنیا است و کار آن‌ها پرورش نیروی انسانی متخصص در همه حوزه‌ها است. معتقد هستم که اگر این جشنواره تبدیل به رویدادی مردم و تخصصی نشود، رسالت خود را به انجام نرسانده است.

پیرکاری درباره ساخت فیلم‌های سینمایی با موضوعات روز شهری گفت: فیلم «قایق سواری در تهران» به کارگردانی رسول صدرعاملی و نویسندگی پیمان قاسم‌خانی از جمله فیلم‌هایی است که در رابطه با معضلات شهری به تولید خواهد رسید و در جشنواره فیلم فجر از آن رونمایی خواهد شد. در ۳ سال اخیر فیلم‌هایی مانند «بی‌بدن» توسط موسسه تصویر شهر ساخته شده است. در این فیلم فضای مجازی به شکلی پررنگ به تصویر درآمده است. موضوعی که این روزها با زیست شهری گره خورده است. ضمن اینکه درباره مهاجرین افغانستانی و معضلات آن‌ها نیز سال گذشته فیلم «مرد آرام» به تولید رسید. پس از جنگ دوازده روزه و در سریع‌ترین حالت و به دور از شتابزدگی، فیلم «ماجرای نیمه شب» به تولید رسید.

وی بیان کرد: تمام فیلم‌هایی که پس از ۱۴۰۱ به صورت آنلاین و یا از طریق اکران در سینماها به نمایش درآمدند، در این دوره از جشنواره مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

پیرکاری درباره علت عدم اجرای طرح سینما ماشین و اکران در فضای باز برای شهروندان گفت: به این موضوع فکر نکرده‌ایم اما پیشنهاد جالبی است و آن را بررسی خواهیم کرد.

وی در خصوص درخواست وجه غیر متعارف برخی از رسانه‌ها برای پوشش تصویری جشنواره اظهار کرد: خوشبختانه تلویزیون تعامل مناسبی با جشنواره دارد. به عقیده من مبالغ پرداختی برای پوشش تصویری به هیچ عنوان غیر متعارف نیست و در این خصوص چالشی وجود نداشت.

پیرکاری درباره بخش بین‌الملل این جشنواره گفت: پنج مهمان بین‌الملل در جشنواره حضور خواهند داشت که از وجود آن‌ها در فرآیند داوری و برگزاری نشست‌ها استفاده خواهد شد. ضمن اینکه هزینه‌ای برای داوری پرداخت نخواهد شد و تنها هدیه‌ای نفیس در اختیار مهمانان بین‌الملل قرار خواهد گرفت. تلاش کردیم از کشورهای همسایه تولیدات بیشتری در جشنواره حضور داشته باشند تا این موضوع موجب افزایش همدلی و پیوند با کشورهای همسایه شده و در نهایت به تولید مشترک ختم شود.

پیرکاری بیان کرد: ۵۰ فیلم کوتاه این دوره پس از پایان جشنواره در تلویزیون، مترو و پی از نمایش فیلم در پردیس‌های سینمایی متعلق به شهرداری پخش خواهند شد. همچنین این آثار در اپلیکشن شهرزاد نیز در دسترس خواهند بود.

پیرکاری در پایان در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد علیرضا زاکانی شهردار تهران و پرداختن به معضلات شهری اظهار کرد: درباره عملکرد شهردار تهران بهتر است از ایشان پرسش شود و این سوال به جشنواره شهر مربوط نیست. در خصوص تمام معضلات اجتماعی قرار نیست موسسه تصویر شهر فیلم‌هایی تولید کند، چراکه بودجه‌های این مجموعه محدود است. به دلیل وجود همین محدودیت، به جای فیلم بلند تلاش کردیم تا بر روی آثار کوتاه و مستند سرمایه‌گذاری‌ها‌یی صورت گیرد. ضمن اینکه در بخش فیلم‌های کوتاه، مستند و سریال‌ها بخش عمده‌ای از آثار پذیرفته شده، مرتبط با معضلات اجتماعی هستند.

در پایان نشست از تیزر جشنواره و پوستر این دوره رونمایی شد.

