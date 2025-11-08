مراسم رونمایی از کتاب و سنتور کودک برگزار شد

به گزارش ایلنا، آئین رونمایی از کتاب و سنتور کودک نوشته و ساخته داوود شیرازی در تاریخ ۱۶ آبان‌ماه با حضور اردوان کامکار، ارژنگ کامکار، رضا ژاله، هنگامه اخوان، جواد بطحایی، علی تحریری، میلاد کیایی، رضا پرویززاده، ماهیار تمسکنی، پدرام درخشانی، پویا سرایی، محمد رضا زاده ، کیوان طالب ،بابک دشتی نژاد ،رضا مهدوی، امیر رحمانی و کریستین بارنارد رئیس دفتر سفیر سوییس در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

در ابتدای مراسم فریبرز رستمی، پژوهشگر موسیقی در خصوص ساخت سنتور کودک عنوان کرد: در ابتدا به داود شیرازی تبریک می‌گویم چرا که جسارت داشت و از قالب‌های معمول بیرون آمد و چنین سنتوری را ساخت. ارزش کار او در این است که اولین ساز ملودیک که بتوان با آن موسیقی ایرانی را ساده نوازندگی کرد را خلق کرده است. این به کلاس‌های موسیقی کوکان و آشنایی کودک با فواصل موسیقی ایران بسیار کمک می‌کند. چرا که کاربرد و کارکرد این ساز بسیار مهم است.

او ادامه داد: باید بدانیم نقش موسیقی در زندگی کودک و آموزش کودک چیست. بر اساس مطالعات و پژوهش و بیش از 25سال تجربه فهمیدم که 4 عنصر مهم در زندگی آموزشی کودکان اهمیت دارد. یکی تعادل است. کودکان گاهی تعادل ندارند یعنی راه رفتن آن‌ها ریتم ندارد. یا اینکه جهش درستی ندارند یا دو نیم کره به یک تعادل نرسیده‌اند. وقتی قرار است به مهارت برسیم، تعادل بسیار مهم است. دوم تحرک است که کودکان بسیار به آن نیاز دارند چرا که در این شرایط یعنی مغز مشغول فرمان دادن است. سوم تقویت عضلات ریز و درشت است که برای آموزش موسیقی اهمیت دارد که در کارگاه‌های تربیتی نظیر نقاشی، سفالگری و ساخت کاردستی روی این عضلات کار می‌شود. و در آخر مورد چهارم بیان کودک است. یعنی بتواند خواسته‌هایش و حساساتش را بگوید. در انتقال مفهوم هم باید دقت کرد. باید خلاق محور بود. کودک نباید خلاقیت را از دست بدهد پس باید الگو محور باشیم تا روش محور.

احسان تمیز مدیر شهر تکنولوژی فافا نیز در این مراسم گفت: این برنامه شنیدن صدای تپش آینده است. امشب میزبان رویدادی هستیم که در آن دو گنجینه ارزشمند رونمایی می‌شود یعنی کتاب و سنتور کودک. داوود شیرازی خالق این آثار است و باید به او تبریک گفت. او با عشق و دقت این آثار را در دسترس قرار داده تا پلی بین نسل کهن و نسل نو وجود داشته باشد. کودکان ما دیگر نیاز نیست با ساز غربی موسیقی را شروع کنند و این یک اتفاق ویژه برای آینده موسیقی کشور است. امیدوارم استعدادهای آینده از این ساز استفاده کنند.

پس از پخش ویدیوی معرفی پژوهشکده سنتور، داوود شیرازی، موسس پژوهشکده سنتور و خالق کتاب و سنتور کودک روی صحنه حاضر و گفت: زمانی که مشغول آموزش سنتور بودم، شاهد بودم بچه‌های حدود 5 سال که برای آموزش سنتور به من مراجعه می‌کردند، این ساز را یک ساز یکپارچه می‌دیدند و در هم تنیده بودن سیم ها باعث سردرگمی کودکان می‌شد. در آن زمان باید کودکان باید اول مشغول فلوت و بلز می‌شدند و بعد از آن به سنتور برمی‌گشتند و که خیلی‌ها هم برنمی‌گشتند! برای من دردآور بود که هیچ ساز ملودیک ایرانی نداریم و حس کردم شاید بدین ترتیب روزی ریشه موسیقی ایرانی خشک شود. تصمیم گرفتم کاری کنم و امروز به رونمایی کتاب و سنتور کودک رسیدیم. در این ساز خرک‌های سیم زرد سنتور را حذف کردم و به این نسخه از سنتور در این ابعاد رسیدم. هدف من ساخت یک سنتور کوچک نبود! در سنتور کوچک که خرک‌ها کنار هم قرار می‌گیرند، نوازنده حرفه‌ای حتی نمی‌تواند به نوازندگی بپردازد. خرک‌های بم را حذف کردم تا کودک یک سری خط‌های جدا از هم ببیند و سیم ها را به تفکیک مشاهده کند. مرکز به مرکز خرک‌ها دقیقاً با سنتور نرمال یکی گذاشتم تا با رسیدن کودک به سنتور اصلی، او بتواند به راحتی نوازندگی کند. این ساز می‌تواند یک ساز گذر و پیش نیاز باشد. سازی که حتی اگر کودکی بخواهد تار یا کمانچه بزند، در ابتدا بتواند از طریق آن فواصل، ریتم و ملودی‌های ایرانی را با آن تجربه کند. مضراب را به شکل دوطرفه طراحی کردم. یک طرف دارای نمد بوده و یک طرف بی‌نمد است و البته حلقه را هم حذف کردم.

داوود شیرازی با معرفی آلا افخمی به عنوان مربی کودکان نوازنده سنتور کودک از هنرمندان خردسال دعوت کرد تا روی صحنه به اجرای قطعاتی از روی کتاب کودک و با استفاده از سنتور کودک بپردازند.

محمدرضا فرجی،مهرسام همدانی، لیانا طاهری، آویسا ثبوتی، آیه اصفهانی، صوفیا تقوی، نوژا بنیادی و دایانا صفایی هنرمندان خردسال این گروه نوازی بودند که در پایان این اجرای موسیقی از آن‌ها تقدیر شد.

سنتور کودک توسط داوود شیرازی در پژوهشکده سنتور طراحی شده ، این ساز با ساده‌سازی سنتور طراحی شده تا کودکان به جای استفاده از سازهای غربی همچون بلز و شیوه‌های غربی، چون ارف بتوانند از سازهای ایرانی موسیقی را فرا بگیرند.

ضمن اینکه خرک این سازهای به صورت رنگی طراحی شده و صرفا از خرک‌های سمت چپ استفاده شده و بخشی از سیم‌های سنتور در این ساز کاهش پیدا کرده تا کودک به راحتی بتواند نواختن ساز را یاد بگیرد.

همچنین کتاب سنتور کودک با هدف آموزش موسیقی به کودکان با بهره گیری از سازهای ایرانی توسط این هنرمند منتشر شده است. در این کتاب که برای آموزش این ساز منتشر شده، با روان سازی نت‌ها کودک‌ها می‌توانند حتی برخی ردیف‌ها را با شعرهای طراحی شده فرا بگیرد.

