برگزاری بزرگداشت علامه طباطبایی (ره) با محوریت حکمت و قرآن
یازدهمین ویژهبرنامه بزرگداشت علامه سید محمدحسین طباطبایی (ره) با محوریت «قرآن و حکمت» از امروز تا ۳۰ آبانماه در ۱۴ استان کشور برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، نشست خبری یازدهمین ویژهبرنامه بزرگداشت علامه سید محمدحسین طباطبایی (ره) پیش از ظهر امروز ۱۷ آبانماه ۱۴۰۴ با حضور محمدباقر خراسانی مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی، در محل خبرگزاری حوزههای علمیه در قم برگزار شد.
مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی در این نشست با اشاره به آغاز رسمی این رویداد ملی و بینالمللی از امروز تا ۳۰ آبانماه ۱۴۰۴ گفت: امسال برنامههای گوناگونی در ۱۴ استان کشور برگزار میشود که نسبت به دورههای گذشته از نظر گستره جغرافیایی، تنوع محتوایی و رویکردهای علمی رشد چشمگیری داشته است.
تأکید بر بعد قرآنی و ادبی علامه طباطبایی
مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی اظهار داشت: در دوره یازدهم سه محور اصلی پررنگتر دنبال خواهد شد؛ نخست توجه به ابعاد ادبی و شعری اندیشه علامه طباطبایی که برنامهای ویژه در استان آذربایجان شرقی با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آن استان در روز ۲۴ آبانماه برگزار خواهد شد. دوم، برگزاری برنامهای برای اندیشمندان اهل سنت در استان گلستان بهمنظور تقویت تعاملات علمی میان علما و اندیشمندان مذاهب اسلامی و سوم، تمرکز بر بعد قرآنی و تفسیری علامه در شعب خراسان مجمع، با محوریت «قرآن و حکمت».
وی افزود: در مشهد مقدس نیز برنامههایی با عنوان «شبی با المیزان» در حدود ۱۰ تا ۱۵ مسجد محوری این شهر طراحی شده تا مردم و جوانان بیش از پیش با جایگاه قرآنی علامه و تفسیر المیزان آشنا شوند.
توسعه فعالیت در استانهاخراسانی با اشاره به گسترش دامنه جغرافیایی این رویداد گفت: مجمع عالی حکمت اسلامی تاکنون در شش استان دارای دفتر و شعبه فعال بوده اما امسال برنامهها در ۱۴ استان کشور برگزار میشود.
خراسانی افزود: در برخی استانها که پیشتر دفتر نداشتیم، علاقهمندان محلی خودشان داوطلب برگزاری برنامهها شدهاند. این امر نشان میدهد که شبکه یاران و دوستداران علامه طباطبایی در حال شکلگیری و گسترش است.
ضرورت برگزاری سالانه بزرگداشت علامه
خراسانی در پاسخ به برخی پرسشها درباره ضرورت تکرار سالانه بزرگداشت علامه طباطبایی تأکید کرد: در دورانی که جامعه ما با بحران هویت روبهرو است پرداختن به شخصیتهای هویتساز همچون علامه طباطبایی امری حیاتی است. ایشان نهتنها یک فیلسوف و مفسر، بلکه یک جریانساز فکری و فرهنگی در تاریخ معاصر ما است.
وی گفت: یونسکو نیز معمولاً سراغ چهرههایی میرود که جریانساز و مکتبساز هستند. بنابراین معرفی دوباره علامه به جامعه جهانی و نسل جوان کشور، اقدامی فرهنگی و تمدنی است، نه صرفاً یادبود تاریخی.
شفافسازی درباره هزینهها
مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی در ادامه با اشاره به دغدغههای اقتصادی موجود در کشور گفت: مجمع عالی حکمت اسلامی مرکز دولتی نیست و هیچ بودجه رسمی و کلانی ندارد. همه فعالیتها با اتکا به ظرفیتهای استانی و همکاری نهادهای فرهنگی اجرا میشود. هزینه برگزاری تمام برنامههای این دوره به اندازه یک همایش نیمروزه در برخی مراکز هم نیست.
وی ادامه داد: در یازدهمین دوره، ۱۱۹ برنامه در سراسر کشور برگزار میشود که با همکاری مراکز علمی و فرهنگی هر استان پیش میرود. این برنامهها حاصل شبکهسازی و استفاده از ظرفیتهای موجود در کشور است، نه صرف بودجههای سنگین.
فعالیتهای علمی و پژوهشی مجمع عالی حکمت اسلامی
مدیر اجرایی مجمع در تشریح فعالیتهای پژوهشی این نهاد گفت: مجمع عالی حکمت اسلامی با وجود محدودیتهای اقتصادی، فعالیتهای خود را در سه محور پژوهش، آموزش و نشر ادامه داده است. سال گذشته بیش از ۱۱۰ جلسه علمی توسط ۱۴ گروه تخصصی برگزار شد و امسال نیز هجدهمین درسنامه مجمع منتشر شده که در آن ۱۸۴ کلاس درس در قم معرفی شده است.
وی با اشاره به موفقیتهای پژوهشی مجمع افزود: فصلنامه «حکمت اسلامی» در پانزدهمین جشنواره بینالمللی فارابی بهعنوان فصلنامه برتر حوزوی کشور معرفی شد. همچنین تاکنون ۹ جلد از مجموعه «یادنامه علامه طباطبایی» منتشر شده و جلد دهم آن نیز در آستانه اخذ مجوز انتشار است.
برنامههای بینالمللی و آینده مجمع
خراسانی با بیان اینکه رویکرد بینالمللی مجمع در حال گسترش است، گفت: تفاهمنامههایی با مراکز علمی از جمله بیتالحکمه بغداد آماده امضا است. چهار شعبه فعال مجمع در خراسان، اصفهان، فارس و تبریز فعالیت دارند و دو دفتر دیگر در کرمانشاه و ملایر در حال گسترش است. دفتر تهران نیز بهزودی راهاندازی خواهد شد.
وی همچنین از رونمایی قریبالوقوع سایت جدید مجمع عالی حکمت اسلامی خبر داد که در آن مجموعهای از اطلاعات علمی، پژوهشی و آموزشی در دسترس پژوهشگران قرار میگیرد.
تأکید بر نقش رسانهها
در پایان، مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی از اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی خواست تا یازدهمین ویژهبرنامه بزرگداشت علامه طباطبایی را بهعنوان یک رویداد ملی و بینالمللی متعلق به همه جامعه علمی و فرهنگی کشور بدانند و با پوشش رسانهای مناسب، پیام حکمت اسلامی را به گوش جامعه برسانند.
وی گفت: ما در ایران دو گنجینه بزرگ برای عرضه به جهان داریم؛ یکی ادبیات فارسی و دیگری حکمت اسلامی. امیدواریم با همکاری رسانهها بتوانیم صدای حکمت را بلندتر به گوش همگان برسانیم.