روایت شب خاطره موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛
نقش نیروی زمینی سپاه در محرومیتزدایی و خدمت به مناطق مرزی ایران
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نوزدهمین ویژهبرنامه شب خاطره موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با حضور فرماندهان و پیشکسوتان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، عملکرد و دستاوردهای این نیرو در حوزه محرومیتزدایی در مناطق مرزی و دورافتاده کشور ارائه شد. در این مراسم، آمار و ارقام گستردهای از فعالیتهای عمرانی، آموزشی، بهداشتی و معیشتی نیروی زمینی سپاه به نمایش گذاشته شد که اهمیت و تأثیرگذاری این اقدامات را نشان میدهد.
شب خاطره موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، همواره محلی برای ثبت و انتقال ارزشها و دستاوردهای دفاع مقدس به نسلهای آینده بوده است. در این برنامه تمرکز ویژه بر فعالیتهای محرومیتزدایی نیروی زمینی سپاه بود؛ فعالیتهایی که از دوران دفاع مقدس آغاز و تاکنون با جدیت ادامه یافته است.
در ابتدای این مراسم سردار امیریان، مدیرعامل موزه، ضمن عرض خیر مقدم به حضار، تأکید کرد که حفظ و نشر معارف دفاع مقدس و اقدامات جهادی نیروهای مسلح، وظیفهای ملی و دینی است و نسل امروز باید الگوهای عملی و خدمتگزاری را درک کند.
سردار امیریان تأکید کرد که نگاه به شبهای خاطره باید تبیینی باشد؛ به این معنا که علاوه بر ثبت وقایع دفاع مقدس و معرفی شخصیتها، باید اقدامات عملی و قابل الگوگیری نیروهای مسلح پس از جنگ نیز مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: «نسل امروز با عمل و اقدام جدی ارتباط برقرار میکند و ما موظفیم فعالیتهای محرومیتزدایی را به گونهای روایت کنیم که قابلیت الگوبرداری و ترویج داشته باشد.»
در ادامه سردار مجیدرضاحسنزاده دبیر قرارگاه محرومیتزدایی نیروزمینی سپاه، ضمن گرامیداشت یاد شهدا و اظهار شکر به درگاه خداوند، اقدامات نیروی زمینی سپاه در حوزه محرومیتزدایی را تشریح کرد. وی گفت: «ما مفتخریم که در خدمت خانوادههای محروم و مناطق دورافتاده کشور هستیم و تلاشهای جهادی همکاران ما باعث تحول در این مناطق شده است.»
سردار اخوان، معاون هماهنگکننده نیروی زمینی سپاه، تأکید کرد که موفقیتهای محرومیتزدایی حاصل روحیه جهادی، انقلابی و مسئولیتپذیری فرماندهان و گروههای عملیاتی است. او افزود: «عمل صالح یعنی کمک به محرومین و مستضعفین. هر جایی که مدیران فعال و انقلابی حضور داشته باشند، کارها به پیش میرود و نیروهای ما با تعهد کامل به خدمتگزاری، تحول ایجاد میکنند.»
وی با یادآوری توصیه مقام معظم رهبری درباره نقش مدیران فعال و انقلابی در پیشبرد امور، گفت: «در تمام بخشها، موفقترین مدیران کسانی هستند که با تحرک بالا و هدفمندی حرکت میکنند. این روحیه در فعالیتهای محرومیتزدایی نیروی زمینی سپاه به وضوح قابل مشاهده است.»
وی همچنین به ضرورت علمیسازی خدمات و مستندسازی اقدامات اشاره کرد تا بتوان این فعالیتها را در سطح ملی و بینالمللی به صورت دقیق ارائه کرد و کرامت مردم حفظ شود.
در ادامه سردار امانالله گشتاسبی، فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا، در سخنرانی خود به فعالیتهای گسترده نیروی زمینی سپاه در مناطق محروم کشور اشاره کرد و تأکید داشت که خدمات محرومیتزدایی مکمل اقدامات امنیتی و دفاعی سپاه است. او با ذکر خاطراتی از حضور در مناطق جیرفت، رودبار، کردستان و آذربایجان غربی، به تلاش شبانهروزی و نظارت دقیق سردار پاکپور و دیگر فرماندهان اشاره کرد که باعث تحول محسوس در این مناطق شده است.
وی خاطرنشان کرد که نیروی زمینی سپاه در طول سالها با احداث مسکن، آبرسانی، ایجاد زیرساختهای آموزشی و بهداشتی و حمایت معیشتی از مردم محروم، زندگی هزاران خانواده ر ا بهبود داده است. او همچنین سه رکن اصلی پایدار ماندن انقلاب اسلامی را رهبری الهی، وحدت ملت و پایمردی مردم دانست و با ذکر خاطرهای از خانواده شهید علی درخشان در سقز، عشق مردم به انقلاب و اهمیت حفظ یاد شهدا را برجسته کرد.
سردار سید ضیاالدین حزنی، معاون هماهنگکننده قرارگاه محرومیتزدایی کل سپاه، نیز به خاطرات خود از مناطق صعبالعبور اشاره کرد و توضیح داد که احداث غسالخانه و مسجد در برخی روستاها، به عنوان نیازهای اساسی مردم، توانست مشکلات آنان را حل کند و احترام و قدردانی آنان را جلب کند.
وی از تلاشهای فرماندهان و نیروهای سپاه در ایجاد جادهها و زیرساختهای حملونقل در مناطق دورافتاده یاد کرد و افزود که این خدمات بدون تبلیغات و با تواضع و پشتوانه خانوادههای نیروها انجام شده است. این اقدامات، هم به توسعه مناطق محروم کمک کرده و هم انسجام و اعتماد اجتماعی را تقویت کرده است.
در پایان این مراسم از کتاب در مسیر عدالت از تازههای نشر شهدای نیروی زمینی سپاه با موضوع بررسی فعالیتهای محرومیتزدایی نیروی زمینی سپاه در مناطق محروم مرزی کشور به همت معاونت فرهنگی نیروی زمینی سپاه نوشته مصطفی افشار و مجیدرضا حسن زاده رونمایی شد.
مراسم نوزدهمین شب خاطره موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تصویری جامع از فعالیتهای نیروی زمینی سپاه در حوزه محرومیتزدایی ارائه داد. از ساخت مسکن، مدرسه و راه روستایی تا ارائه خدمات بهداشتی و معیشتی، اقدامات نیروی زمینی سپاه نقش محوری در بهبود زندگی مردم محروم و دورافتاده ایران دارد. این تلاشها، در کنار خدمات دفاعی و نظامی، نشاندهنده تعهد جهادی و انقلابی نیروهای مسلح به مردم است و به عنوان الگویی برای نسل جدید، پیام روشن خدمت و ایثار را منتقل میکند.