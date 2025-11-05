به‌گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، علی دارابی روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ در این مراسم ضمن تشکر از حسن پذیرش مسئولیت از سوی بانو مهدوی گفت: مدیران در فراز و فرودها محک زده می‌شوند و این انتصاب نشان از شایستگی و نقش برجسته بانوان در مدیریت فرهنگی کشور دارد و ایشان به عنوان اولین بانوی مدیرکل استانی تحت حمایت کامل مجموعه وزارتخانه قرار دارند و برایشان در مسئولیت جدید و مسیر حساس پیش رو آرزوی موفقیت دارم.

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور افزود: مدیران در فراز و فرودها محک می خورند و انچه اهمیت دارد حفظ وحدت و انسجام مجموعه و همدلی و تداوم در مسیر توسعه استان است.

دارابی تاکید کرد: انتظار می‌رود تمامی مدیران و همکاران مجموعه به نحو شایسته و موثر با سرپرست جدید همکاری و تعامل داشته باشند تا برنامه ها واهداف اداره کل با هماهنگی و انسجام بیشتری دنبال شود.

قائم مقام وزیر با اشاره به اینکه پروژه‌های اولویت‌دار استان باید در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شوند، تصریح کرد: ثبت جهانی قلعه‌های الموت و دو مسجد تاریخی قزوین (مسجد جامع عتیق و مسجدالنبی) در پرونده مساجد ایرانی از مهمترین پروژه‌های حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری در استان قزوین به شمار می‌رود.

او افزود: با توجه به انتظار بالای مقام عالی وزارت از استان قزوین به سبب وجود ظرفیت‌های متعدد تاریخی، فرهنگی و گردشگری و نیز نزدیکی به مرکز، امیدواریم با تلاش، همدلی و برنامه‌ریزی دقیق مجموعه، این استان بتواند به الگویی موفق در اجرای برنامه‌های ملی حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تبدیل شود.

معاون میراث‌فرهنگی کشور در ادامه مدیریت فضای مجازی و رسانه‌ها و پاسخگویی به موقع به سوالات و مطالبات اصحاب رسانه و نیز برنامه‌ریزی برای اقدامات آتی از جمله نمایشگاه‌های گردشگری و صنایع‌دستی تهران و اجرای مراسم نوروزگاه‌ها را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد.

مریم مهدوی سرپرست جدید اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین نیز در این جلسه کارکنان مجموعه را نیروهایی بسیار پرتلاش و دلسوز توصیف کرد و گفت: آشنایی نزدیک با توانمندی‌های کارمندان طی سال‌ها فعالیت در این مجموعه زمینه ای ارزشمند برای اجرای دقیق برنامه‌ها و تحقق اهداف اداره کل فراهم کرده و امیدوارم با حمایت مجموعه وزارتخانه و همکاری موثر همکاران مسیر رشد و تعالی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با قوت بیشتری ادامه یابد.

در این نشست مشاور وزیر و رئیس حراست، مدیرکل امور استان‌ها و مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی حضور داشتند.

