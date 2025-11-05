خبرگزاری کار ایران
انتصاب اولین بانوی مدیرکل استانی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور/ تاکید بر وحدت، انسجام و همدلی در مسیر توسعه استان

کد خبر : 1710090
طی حکمی از سوی سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و در مراسمی با حضور علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور و جمعی از مدیران وزارتخانه، ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های ارزشمند حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی، مریم مهدوی به‌عنوان سرپرست اداره‌کل استان قزوین و اولین بانوی مدیرکل استانی این وزارتخانه منصوب شد.

به‌گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، علی دارابی روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ در این مراسم ضمن تشکر از حسن پذیرش مسئولیت از سوی بانو مهدوی گفت: مدیران در فراز و فرودها محک زده می‌شوند و این انتصاب نشان از شایستگی و نقش برجسته بانوان در مدیریت فرهنگی کشور دارد و ایشان به عنوان اولین بانوی مدیرکل استانی تحت حمایت کامل مجموعه وزارتخانه قرار دارند و برایشان در مسئولیت جدید و مسیر حساس پیش رو آرزوی موفقیت دارم.  

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور افزود: مدیران در فراز و فرودها محک می خورند و انچه اهمیت دارد حفظ وحدت و انسجام مجموعه و همدلی و تداوم در مسیر توسعه استان است.

دارابی تاکید کرد: انتظار می‌رود تمامی مدیران  و همکاران مجموعه به نحو شایسته و موثر با سرپرست جدید همکاری و تعامل داشته باشند تا برنامه ها واهداف اداره کل با هماهنگی و انسجام بیشتری دنبال شود.

قائم مقام وزیر با اشاره به اینکه پروژه‌های اولویت‌دار استان باید در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شوند، تصریح کرد: ثبت جهانی قلعه‌های الموت و دو مسجد تاریخی قزوین (مسجد جامع عتیق و مسجدالنبی) در پرونده مساجد ایرانی از مهمترین پروژه‌های حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری در استان قزوین به شمار می‌رود.

او افزود: با توجه به انتظار بالای مقام عالی وزارت از استان قزوین به سبب وجود ظرفیت‌های متعدد تاریخی، فرهنگی و گردشگری و نیز نزدیکی به مرکز، امیدواریم با تلاش، همدلی و برنامه‌ریزی دقیق مجموعه، این استان بتواند به الگویی موفق در اجرای برنامه‌های ملی حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تبدیل شود.

معاون میراث‌فرهنگی کشور در ادامه مدیریت فضای مجازی و رسانه‌ها و پاسخگویی به موقع به سوالات و مطالبات اصحاب رسانه و نیز برنامه‌ریزی برای اقدامات آتی از جمله نمایشگاه‌های گردشگری و صنایع‌دستی تهران و اجرای مراسم نوروزگاه‌ها را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد.  

مریم مهدوی سرپرست جدید اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین نیز در این جلسه کارکنان مجموعه را نیروهایی بسیار پرتلاش و دلسوز توصیف کرد و گفت: آشنایی نزدیک با توانمندی‌های کارمندان طی سال‌ها فعالیت در این مجموعه زمینه ای ارزشمند برای اجرای دقیق برنامه‌ها و تحقق اهداف اداره کل فراهم کرده و امیدوارم با حمایت مجموعه وزارتخانه و همکاری موثر همکاران مسیر رشد و تعالی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با قوت بیشتری ادامه یابد.

در این نشست مشاور وزیر و رئیس حراست، مدیرکل امور استان‌ها و مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی حضور داشتند.  

 

 

