«مبانی انسانشناسی علوم انسانی در اسلام و غرب» منتشر شد
کتاب «مبانی انسانشناسی علوم انسانی در اسلام و غرب» اثر مرضیه عبدلی روانه بازار نشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «مبانی انسانشناسی علوم انسانی در اسلام و غرب» اثر مرضیه عبدلی در ۲۷۲ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.
هدف اصلی این پژوهش، پرداختن به اساسترین پیش نیاز علوم انسانی اسلامی، یعنی مبانی انسانشناختی است.
وجه ممیز این پژوهش با تحقیقات صورت گرفته اولاً: پرداختن به مبانی انسانشناختی به طور خاص نه مبانی عام، ثانیاً بررسی تطبیق این مبانی و مبانی غربی میباشد.
نگارنده در این پژوهش کوشیده است علاوه بر تبیین مبنای عام و یا مشترک انسانشناختی علوم انسانی غربی – اومانیسم – به مبنای انسانشناختی هر یک از مکاتب رایج در علوم انسانی به طور خاص بپردازد و این وجه میتواند یکی از جنبههای نوآورانه موضوع باشد که در تألیفات مذکور یا شکل گرفته در حوزه انسانشناختی تاکنون در قالب تألیف مستقلی چون کتاب یا مقاله مورد بررسی واقع گردیده است.
این تحقیق از حیث پرداختن به بنیادها و مبانی انسانشناختی تولید علم، بنیادی و به منظور کشف حقایق بیشتر و گسترش مرزهای دانش بوده و زیربنای تحقیقات دیگر است و هدف علمی آن ساماندهی مهمترین مباحث انسانشناختی تأثیرگذار در تولید علوم انسانی و بررسی تطبیقی آن و مبانی انسانشناختی غربی به منظور واکاوی نقاط تمایز و افتراق این مبانی، کشف آسیبها و چالشهای مبنایی علوم انسانی غربی و تدوین مبانی انسانشناختی اسلامی به منزله گام نخستین در مسیر تولید علوم انسانی اسلامی است.
این اثر در چهار فصل تألیف شده است؛ از آنجا که اولین گام در معرفتشناسی در هر موضوع مفهومشناسی و آشنایی با مبادی بحث است، در فصل اول مبادی تصوری موضوع تحقیق (تعاریف لغوی و اصطلاحی مبنا، انسان، انسانشناسی، علم، علوم انسانی اسلامی و غربی) و مبادی تصدیقی آن (جایگاه، اقسام و اهمیت و پیشینه انسانشناسی و علوم انسانی) بیان خواهد شد.
فصل دوم «مبانی انسانشناختی علوم انسانی اسلامی» است که به ترتیب گفتارها، ساحات وجودی، فطرت، اختیار و آزادی و کمال نهایی انسان بررسی خواهد شد.
فصل سوم این تحقیق نیز مربوط به «مبانی انسانشناختی علوم انسانی غربی» است که در گفتار اول مبنای مشترک علوم انسانی غربی، یعنی اومانیسم و در گفتار دوم با رویکرد انتقادی به بحث از مبانی انسانشناختی هر یک از پارادایمهای سهگانه علوم انسانی غربی – اثباتی، تفسیری و انتقادی – ضمن معرفی مبانی انسانشناختی برخی چهرههای شاخص در هر رویکرد پرداخته خواهد شد.
در فصل چهارم «اشتراکات و افتراقات مبانی انسانشناختی علوم انسانی اسلامی با علوم انسانی غربی» در دو گفتار اشتراکات و افتراقات موضوع بحث قرار خواهد گرفت و در گفتار دوم مهمترین نقاط افتراق (تفاوت در تبیین ماهیت انسان، تفاوت در جایگاه و منزلت انسان، فطرت، اختیار و آزادی و کمال نهایی انسان) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
علاقهمندان برای تهیه این کتاب میتوانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.