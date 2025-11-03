خبرگزاری کار ایران
در مراسم رونمایی فیلم سینمایی عاشق پاییز مطرح شد:

دیده‌شدن اثر هنری مهم‌تر از کسب سود مالی است

مراسم افتتاحیه و رونمایی فیلم سینمایی «عاشق پاییز» به کارگردانی میثم بیدقی و تهیه‌کنندگی سحر صباغ سرشت شامگاه یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه، توسط گروه سینمایی هنر و تجربه و با حضور سازندگان اثر، جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه، در موزه سینما برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی هنر و تجربه، سحر صباغ سرشت تهیه‌کننده این اثر در ابتدای مراسم با تشکر از استقبال حضار گفت: از طرف خودم و تیم سازندة «عاشق پاییز» از گروه سینمایی هنرو تجربه صمیمانه تشکر کنم که فرصت بسیار خوب و زمان‌بندی بسیار مناسبی را برای اکران عمومی این فیلم فراهم کردند.

میثم بیدقی کارگردان این اثر نیز پس از خیرمقدم به مخاطبان گفت: دو سال پیش‌طرحی یک‌صفحه‌ای داشتم و به خانم سحر صباغ‌ سرشت پیشنهاد دادم که این فیلم را با همکار کنیم. ما در شرایط سخت و نشدنی، عاشق پاییز را شروع کردیم و شد. من از ایشان بسیار ممنونم و اگر قرار باشد از یک نفر تشکر کنم، آن شخص خانم صباغ سرشت است. نه به‌خاطر اینکه تهیه‌کنندة فیلم است، یا حتی برای اینکه بخواهیم فیلم بعدی را با همکار کنیم، بلکه به این  علت که در این آشفته‌بازار، پای این فیلم ایستاد.

وی  با تشکر از عوامل و بازیگران فیلمش گفت: در طول ساخت این اثر از مشاوره‌های هنرمندانی همچون  پرویز شیخ طادی، بهرنگ توفیقی، امیر پور کیان، امیرحسین لطیفی، تهمینه میلانی  بهره بردیم و از همه آنها سپاسگزارم.

بیدقی اضافه کرد: آرمین طهماسبی و علی باطنی، خالقان این قصه‌اند و این اثر زاییدة ذهن آرمین طهماسبی و تمام لحظات جذاب فیلم کار اوست. شهریار باشی‌زاده‌، همکلاسی من از زمان هنرستان صداوسیما، در حقیقت همراه من و سحر صباغ سرشت بود. با کمک او این فیلم جلو رفت و ساخته شد. در نهایت امیدوارم اگر از فیلم خوشتان آمد در صفحات مجازی خود از آن بگویید تا بیشتر دیده شود چرا که صادقانه دستاورد مالی و کسب سود  مالی این فیلم، برای من و سحرصباغ سرشت  چندان مهم نیست؛ بلکه مهم‌ترین چیز برای ما این است که آدم‌های بیشتری این فیلم را ببینند.

 در این مراسم هنرمندانی همچون امیر حسین لطیفی،تهمینه میلانی ،کاوه خداشناس،مجید پتکی،بهرام عظیمی ،حسین مهری،ایرج مهمام،هومن حاجی عبداللهی حضور داشتند.

