به‌گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، فیلم «لاک‌پشت» به‌عنوان سومین اثر سینمایی کامیار پس از فیلم‌های «مرداد» و «در وجه حامل»، درامی روانشناسانه با فضایی متفاوت محسوب می‌شود. فرهاد اصلانی در نقش یک روانپزشک، فردی که درگیر بحرانی روانی است و پس از یک اتفاق در زندگی‌اش، همسر و تمام زندگی‌اش را در آستانه از دست دادن می‌بیند. او برای نجات زندگی خود، دست به کارهایی می‌زند که هر لحظه او را به ورطه‌ی جنون، نزدیک‌تر می‌کند.

لاک‌پشت روایت‌گر زندگی مردی است که گذشته‌ای سنگین و پرابهام را پشت سر گذاشته و اکنون در تلاش است با واقعیت‌های امروز و پیامدهای انتخاب‌های پیشین خود کنار بیاید، فیلمی که به بررسی درونیات انسان، بار عذاب وجدان، ترس از گذشته، تردید و ناتوانی در رهایی از خاطرات می‌پردازد.

در میز نقد این نشست که با حضور کارگردان همراه است، پیمان شوقی، نویسنده و منتقد سینما، محسن سلیمانی فاخر، کارشناس و منتقد سینما حضور خواهند داشت و دکتر طاهر علیزاده از بُعد روانکاوی، فیلم را تحلیل خواهد کرد.

سه‌شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۴ زمان این نشست و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفی‌تئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری آن است.

