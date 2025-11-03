به گزارش خبرنگار ایلنا، این نشست با پرسش خبرنگاران آغاز شد و مهدی نقویان در ابتدا درباره سریال گاندو اظهار کرد: دوستان موسسه شهید آوینی برای این سریال پای کار هستند. فیلمنامه گاندو ۳ نوشته شده بود ولی آن فیلمنامه اولویت امروز نبود و بعد از جنگ دوازده روزه دوستان موسسه شهید آوینی در حال نگارش فیلمنامه دیگری برای سریال گاندو ۳ هستند که با موضوع جنگ دوازده روزه ساخته خواهد شد. این اثر فعلا در مرحله نگارش است و سعی بر این است که با تیم اصلی این سریال پیش برویم.

نقویان خاطرنشان کرد: بحث احیای برندها در سند تحول آمده و اینطور نیست که به خاطر کسری موضوع به سراغ برندها برویم و قرار است خاطرات شیرین احیا شود. کارهایی که ما در این زمینه شروع کردیم، کارآگاه علوی ۳ یکی از آنهاست که دو یا سه روز دیگر به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی به تولید می‌رسد و قول میدهم کیفیت بهتری حاصل شود. کارهایی که روی آنتن دیدیم نمونه بارزش نشان داد با یک وسواسی کارها جلو خواهد رفت. فصل جدید آژانس دوستی و سریال سه‌هزارچهره مهران مدیری نیز ساخته خواهد شد. برندهایی در دو سال گذشته هم هستند که طوبای ۲، مهیار عیار ۲ و آتش باد ۲ نیز ساخته خواهند شد. برای ساخت فصل جدید سریال «زیر آسمان شهر» هم در حال صحبت با آقای غفوریان هستیم و اگر به ایده برسیم ساخت زیر آسمان شهر هم می‌تواند اتفاق خوبی باشد.

وی درباره بازگشت سینماگرانی چون رضا عطاران به تلویزیون گفت: اگر شرایطی فراهم بشود که رضا عطاران به تلویزیون برگردد منع و مانعی وجود ندارد و حتی با دوستان ایشان هم مذاکره شده تا این اتفاق رخ دهد. شاید هنوز با او صحبت نشده باشد ولی شخصا با دوستان نزدیک ایشان صحبت کرده‌ام که شرایطی برای حضور رضا عطاران در تلویزیون رخ دهد.

وی افزود: آقایان میرباقری و حاتمی‌کیا دو سریال الف ویژه در دست ساخت دارند و نفس حضور این دو بزرگوار در تلویزیون برای ما اهمیت دارد. معمولا همیشه یک سریال الف ویژه در تلویزیون در حال تولید بود و دهه بعد یک الف ویژه تولید میشد و الان پنج سریال در مرحله پیش‌تولید و تولید هستند، سریال پوریای ولی به کارگردانی آقای جعفری جوزانی، سریال رییسعلی دلواری با رضا میرکریمی در مرحله پیش‌تولید است و سریال چمران هم در مرحله نگارش است و رسیدن به مرحله تولید به آقای جلیل سامان بستگی دارد و سازمان این پنج الف ویژه را در دست اقدام دارد. اگر الان سریال الف ویژه در حال پخش نداریم به کم‌کاری دوره‌های قبل مربوط می‌شود.

رییس مرکز سیمافیلم در ادامه اظهار کرد: برای سریال «شش ماهه» دو نوع پخش داریم که قرار است از شبکه سه پخش شود که شاید بعد از سریال الگوریتم خواهد بود.

وی درباره حواشی سریال «پسران هور» گفت: پسران هور کار قابل تحسینی بوده و همکاری مشترک ما با دوستان خودمان در حوزه هنری بود و سوتفاهمی صورت گرفت که الان هیچ ناراحتی وجود ندارد و یک سوتفاهم بود.

وی افزود: سریال «۰۲۴ » یکی از اتفاقات ویژه است و چون با موضوع دفاع مقدس است خیلی زودتر از آنتن آماده شده و این سریال را برای سال بعد هفته دفاع مقدس نگاه داشته‌ایم. ۸۷ متر در زمانی که من نبودم برای عدم پخشش تصمیم گرفته شد و جدیدا تصمیم گرفته شد نسخه نهایی که هنوز وجود ندارد آماده شود که اگر جایی خارج از تلویزیون باشد بتوانیم پخش کنیم و الان هیچ چیزی وجود ندارد که درباره‌اش تصمیم بگیریم.

نقویان در ادامه اظهار کرد: مرکز صبا تبدیل به مرکز کودک شده و مرکز کودک در چند ماه گذشته فعالیتش شروع شده است. اولین سریال کودک و نوجوان سیمافیلم با عنوان «اکسیر» برعهده داریوش فرضیایی قرار گرفته است.

وی درباره همکاری با چهره‌های مطرح سینما و تلویزیون، گفت: صداوسیما همیشه مورد اتهام بوده که با چهره‌ها کار نمی‌کند. حجم چهره‌هایی که الان با تلویزیون کار می‌کنند بیشتر از قبل شده است. در این مورد باید تفاهم دو طرفه شکل بگیرد و در حال حاضر کمال تبریزی، سعید آقاخانی، احمدرضا درویش و... با تلویزیون کار می‌کنند و این حجم چهره‌هایی که همزمان کار‌ می‌کنند اتفاق نادری است.

وی افزود: علاوه بر پروژه‌های الف ویژه، ما پروژه‌های الف فاخر هم داریم که کمتر به آنها پرداخته شده است، سریال‌های «سرباز کوچ امام» که درباره مهدی طحانیان است، یامامورا به کارگردانی لیلی عاج که با همکاری برادران سازمان اوج ساخته می‌شود، سریال «آتش باد» به کارگردانی مجتبی راعی ساخته خواهند شد و سریال «کندو» به کارگردانی احمدرضا درویش و سریال «اقبال لاهوری» به کارگردانی آقای کمال تبریزی در مرحله نگارش هستند.

وی در بخش دیگر اظهاراتش با تأکید بر اینکه سریال «پایتخت ۸» ساخته خواهد شد، گفت: وسواسی که برای فصل‌های قبلی وجود داشته برای فصل هشت هم‌ وجود دارد و ساخت آن زمان می‌برد و نمی‌شود برایش زمان تعیین کرد.

نقویان تأکید کرد: امسال باکس ماه رمضان و عید نوروز پشت سر هم‌ است و ۶ سریال باید برای این دوران آماده کنیم. چون تصمیم بر پخش سریال‌های ماه رمضان و عید خارج از سیمافیلم گرفته می‌شود و هنوز نهایی نشده نمیتوانم الان اسامی سریال‌ها را بگویم. برای ماه رمضان سریال ماورایی روی آنتن خواهد رفت، سریال «سفر به میانه‌سر» به کارگردانی سیروس مقدم هم ساخته خواهد شد که به ماه رمضان امسال نخواهد رسید. یک سریال طنز ویژه هم برای ماه رمضان و عید خواهیم داشت.

رئیس سیمافیلم درباره نظرسنجی‌های تلویزیون گفت: در نظرسنجی‌ها دو اتفاق مطرح است. یکی دیدن سریال‌ها و یکی میزان رضایت مخاطب. در طول سال نظرسنجی برای برنامه‌های پرمخاطب انجام می‌شود و زمانی در سال که تعداد مخاطب کمتر است در همان یکی دو ماه میزان مخاطب به صورت غیرحرفه‌ای بیشتر مطرح می‌شود و آن را به فعالیت سه چهار ساله تلویزیون تعمیم می‌دهند. میانگین رضایت مخاطب بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد است. الآن را با گذشته نمیتوانیم مقایسه کنیم، پلتفرم‌ها و ماهواره رقبای تلویزیون هستند و این رقابت شکل گرفته که ما از آن استقبال می‌کنیم. وظیفه تلویزیون سرگرم کردن مخاطبان و کیفیت بالای آثار است. آثار تاریخی ما با «مختارنامه» مقایسه می‌شوند و باید تولیدات تاریخی ما آنقدر زیاد شود که هر سریالی با سریال‌های الف ویژه مقایسه نشود. سال گذشته «مهمان کشی» روی آنتن بود که حالا «خسوف» را برای محرم و صفر سال آینده داریم که جلوتر از «مهمان کشی» خواهد بود.

وی افزود: در سیمافیلم شاید در حوزه کار با نیروهای بومی دستمان بالا نباشد ولی برای این موضوع ریل‌گذاری شده، باید بانک اطلاعاتی داشته باشیم و هنوز به موقعیت مطلوب نرسیدیم.

نقویان خاطرنشان کرد: سریال‌های شیرعلی مردان‌خان، پوریای ولی، چمران و... ساخته می‌شوند و سریال رییس‌علی دلواری نسخه سینمایی هم خواهد داشت. یک مینی‌سریال هم از فیلم «پیش‌مرگ» با راش‌هایی که دیده نشده خواهیم داشت. درباره سریال حضرت معصومه (س) هم باید بگویم که راجع به ایشان قصه واقعی چندانی وجود ندارد و فیلمنامه نوشته شده با دقت بالایی در حال بازنویسی است. ما به تاریخ ایران هم به اندازه تاریخ اسلام اهمیت می‌دهیم و دوستان فیلمنامه‌نویس پرونده‌های بسیاری در دست دارند.

وی درباره حواشی سریال «پسران هور» گفت: ما شجاعانه از قوه‌قضاییه عذرخواهی کردیم. سازمان صداوسیما هیچوقت پشت «پسران هور» را خالی نکرد و هیچ حاشیه‌ای هم وجود ندارد. تعامل دوطرفه با برادران قوه‌قضاییه وجود دارد و عذرخواهی هم با هماهنگی دوستان تولید سریال بوده که شاید تهیه‌کننده در جریان نبوده است.

وی درباره شایعه بدهکار بودن مهران مدیری به تلویزیون و ساخت سریال «مرد سه‌هزار چهره» برای تسویه این بدهی، گفت: «مرد سه‌هزارچهره» در مرحله پیش‌تولید است و با استانداردهای تولیدی بالا ساخته خواهد شد و پخش آن برای نوروز در نظر گرفته شده است. مهران مدیری هیچوقت طرف حقوقی با سازمان نداشته و اگر بدهی هم وجود داشته باشد بدهی تهیه‌کننده است و هر چه گفته شده شایعه است.

نقویان در پایان این نشست اظهار کرد: سیمافیلم ۱۱ سریال در مرحله پس‌تولید، ۱۷ سریال در مرحله تولید و ۱۲ سریال در مرحله پیش‌تولید دارد.

خبر در حال تکمیل می باشد...