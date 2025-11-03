نمایش «شب دوازدهم» روی صحنه

به گزارش ایلنا، نمایش «شب دوازدهم» به کارگردانی محسن صادقی اصفهانی تا ۱۴ آبان در عمارت هما روی صحنه است.

این نمایش عاشقانه و ماجراجویانه با طراحی صحنه حامد جلالی‌منش و موسیقی علی‌سینا رضانیا، داستان دلدادگی، هویت‌های پنهان و بازی‌های عاشقانه را روایت می‌کند. بازیگران اصلی این اثر شامل محمدرضا آبانگاه، الهام جدی، آرش راسخ، حمید رشید، نگار سلحشور، الناز شهبازی، امین سیمیار، خشایار قائدرحمتی و شهاب نظام‌دوست هستند.

مدت زمان اجرا ۹۵ دقیقه است و بلیت‌ها با قیمت‌های ۴۰۰٬۰۰۰ و ۳۵۰٬۰۰۰ تومان به فروش می‌رسند.

انتهای پیام/